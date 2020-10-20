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SCF602/12
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È sicuro utilizzare prodotti Philips Avent con parti scolorite?
È possibile inserire nella tazza bevande frizzanti, calde o in cui è presente polpa?
Il prodotto è lavabile in lavastoviglie?
Di che materiale sono fatte le tazze?
Perché la scala della mia tazza Philips Avent è diversa da quella indicata nella confezione?
È possibile scaldare il biberon Philips Avent nel microonde?
I prodotti Philips Avent sono privi di BPA e BPS?
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