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Fuori produzione

Philips AventTazza per bambini

SCF602/12

Igiene anche in viaggio

Imparare a bere è facile grazie alla gamma di tazze Philips Avent. Il coperchio a scatto mantiene il beccuccio pulito sempre, anche quando sei in viaggio. La tazza è totalmente a tenuta anche se viene agitata o fatta cadere e consente al bimbo di bere facilmente.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Antigoccia, suzione facilitata

Igiene anche in viaggio

  • da 260 ml

  • Beccuccio rigido (12m+)

  • Con manici

Beccuccio a prova di perdite con valvola brevettata

Beccuccio a prova di perdite con valvola brevettata

La valvola brevettata controlla il flusso ed è anti-goccia anche se la tazza viene capovolta o rovesciata.

Tacche per la misurazione sulla tazza

Tacche per la misurazione sulla tazza

Tacche per la misurazione sulla tazza per preparare facilmente la bevanda al tuo bimbo

Beccuccio rigido per bimbi (12 m+)

Beccuccio rigido per bimbi (12 m+)

Un beccuccio resistente ai morsi del bambino per una facile suzione; ideale per i bimbi che stanno sviluppando i primi dentini

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Esclusioni di responsabilità

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 