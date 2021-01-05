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SCF573/21
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È sicuro utilizzare prodotti Philips Avent con parti scolorite?
Perché il tappo del biberon anti-colica Philips Avent è dotato di fori?
Cosa rende i biberon Philips Avent anticolica?
Questo prodotto è riciclabile?
In quali materiali sono realizzati i biberon Philips Avent e le loro parti?
I prodotti per l'allattamento al biberon Philips Avent sono reciprocamente compatibili?
Perché il tappo del biberon Philips Avent Natural è dotato di fori?
I biberon Philips Avent sono adatti al congelatore?
È possibile scaldare il biberon Philips Avent nel microonde?
Quanto è precisa la scala graduata del biberon Philips Avent?
Qual è la posizione di Philips Avent sulle microplastiche nei biberon? (2021)
I prodotti Philips Avent sono privi di BPA e BPS?
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