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Fuori produzione

Philips AventBiberon Classic+

SCF573/21

3.7

| (6) Recensioni

Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

Il sistema Airflex e la tettarella vellutata del nostro biberon Classic+ sono progettati per ridurre al minimo le interruzioni e l'irritabilità durante la poppata. Grazie alla valvola anti-colica integrata, l'aria viene indirizzata nel biberon e non nel pancino del tuo bimbo.

Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Progettato per un'alimentazione ininterrotta

Test clinici dimostrano la riduzione di coliche e irritabilità*

  • 2 biberon

  • 260 ml

  • Tettarella a flusso lento

  • 1m+

Valvola anticolica testata per ridurre le coliche*

Valvola anticolica testata per ridurre le coliche*

La valvola anticolica tiene lontana l'aria dal pancino del bimbo ed è progettata per ridurre coliche e fastidi. Durante l'allattamento, la valvola integrata nella tettarella si flette consentendo il passaggio dell'aria e incanalandola verso nel biberon, per evitare che si formi il vuoto. L'aria rimane all'interno del biberon e non entra nel pancino del tuo bimbo, riducendo l'incidenza di coliche e fastidi.

60% di irritabilità in meno durante la notte*

60% di irritabilità in meno durante la notte*

Il biberon Anti-colic Philips Avent riduce l'irritabilità. I neonati allattati con i biberon Anti-colic Philips Avent mostrano il 60% in meno di irritabilità durante la notte rispetto ai neonati allattati con biberon anticolica di altre marche.*

La superficie scanalata evita il collasso della tettarella per un'alimentazione senza interruzioni

La superficie scanalata evita il collasso della tettarella per un'alimentazione senza interruzioni

La forma della tettarella consente una presa sicura e la superficie scanalata evita il collasso per un'alimentazione confortevole e senza interruzioni.

Specifiche tecniche

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3.7

su 5

6

Recensioni

4
3
2

13/08/2017

Italia

Italia

BIBERON PHILIPS AVENT

Grazie per essere stata scelta come tester philips avent. Ho ricevuto Biberon Avent e lo provato: Ottimo e comodo, ha una capacità di 260 ml e presenta un disegno davvero simpatico.Presenta due fori utilizzabile dal primo mese in poi, che ovviamente può essere sostituita quando il bimbo/bimba cresce. Mio figlio lo adora appena vede questo biberon non lo molla più e da quando lo usa non ha avuto più problemi di coliche, fantastico un'ottimo prodotto, é facile da pulire e si chiude senza problemi! Ve la consiglio è davvero un prodotto di ottima qualità e sicuro per il bambino

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF574/12 Biberon Classic+

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF574/12 Biberon Classic+

01/08/2017

Italia

Italia

nessun difetto

Grazie a mamma club ho avuto la possibilità di testare il prodotto,non lo avevi mai preso in considerazione( forse per la poca pubblicità) e sono pentita perchè è davvero eccellente, è facile da pulire, pratico da portare ( anche in borsetta)anche la mia piccola si è subito trovata bene. Non avrei mai pensato che fosse davvero un prodotto di altà qualità,in campo della prima infanzia. Ah...ho già acquistato il secondo per l'acqua.

Questa revisione è stata effettuata per SCF574/11 Biberon Classic+

Questa revisione è stata effettuata per SCF574/11 Biberon Classic+

11/11/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Comodi e pratici

Trovare una tettarella che il mio piccolo accettasse è stata dura, ho provato diversi biberon di altre marche, prima di trovare questo che lui adora. Alla fine ne ho comprati 5 e li uso da quando ha 2 mesi variando man mano le tettarelle con più fori in base alla sua crescita. Ora ha 5 mesi ed uso quelle a 4 fori. Con questa tettarella non si sbrodolava tutto come capitava con altre forme in commercio. Hanno la valvolina anticolica, provato sia con il latte materno, con il formulato sia liquido che in polvere, per l'acqua e le tisanine (in questo caso usavo un foro in meno rispetto quella in uso del latte): il mio bimbo non ha mai sofferto di coliche. Sono facili da pulire: sterilizzati sia in acqua bollente che nella sterilizzatrice a vapore. Non uso detersivi per i piatti normale ma uno adatto per i biberon che non contiene profumi per evitare che si impregnino di un odore "artificiale". Ad oggi sono ancora perfetti. Per scaldare il latte ho usato sia il bagno maria classico che lo scalda biberon/pappa dell'avent (quello in cui si regola la quantità di latte o pappa la temperatura di partenza con un coperchio) e ad oggi non ho mai avuto problemi. Consigliato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF563/17 Biberon Classic+

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF563/17 Biberon Classic+

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. A 2 settimane di età, i neonati allattati con un Biberon Philips Avent hanno mostrato di avere meno coliche e una significativa riduzione dell'irritabilità notturna rispetto ai neonati allattati con il biberon di un concorrente.

  2. Tettarella progettata per evitare che collassi e provochi ingestione di aria e interruzioni dell'alimentazione.

  3. Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.