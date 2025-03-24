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  • A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino
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Ricondizionati

Philips Avent Hands-freeTiralatte elettrico doppio ricondizionato

SCF532/11R1

4.6
| (174) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto
A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino
Il tiralatte elettrico doppio a mani libere Philips Avent è progettato per un'estrazione confortevole ed efficace*. Imita il naturale ritmo di suzione del bambino e, grazie alla sua potenza, delicatezza e leggerezza, è il compagno ideale per le tue sessioni di allattamento.
Vedi tutti i vantaggi

Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più

ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

brand raccomandato dalle mamme di tutto il mondo1

Imita il ritmo di suzione del bambino

A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino

  • Imita il ritmo di suzione del bambino

  • Libertà di movimento durante l'estrazione

  • Semplice da utilizzare, pulire e assemblare

  • Confortevoli e quasi invisibili

Estrai il latte in modo efficace* e con un ritmo che imita la suzione del tuo bambino

Estrai il latte in modo efficace* e con un ritmo che imita la suzione del tuo bambino

I bambini sanno qual è il modo migliore di bere! Ecco perché il nostro tiralatte elettrico a mani libere imita il loro naturale ritmo di suzione, in modo che tu possa trovare il ritmo ideale per un'estrazione del latte efficace* e ottimale. Con un massimo di 85 movimenti al minuto, il tiralatte a mani libere Philips Avent è 2 volte più veloce rispetto ad altri tiralatte**.

Estrazione silenziosa, di qualità ospedaliera

Estrazione silenziosa, di qualità ospedaliera

Il gruppo motore offre tutta la potenza di qualità ospedaliera che ci si aspetta da un tiralatte tradizionale, ma anche da un'unità compatta e indossabile. Grazie alla batteria ricaricabile, il gruppo motore senza filo assicura potenza e discrezione ovunque.

I paracapezzoli in silicone si adattano delicatamente al seno

I paracapezzoli in silicone si adattano delicatamente al seno

I nostri esclusivi paracapezzoli in silicone SkinSense sono progettati per il massimo comfort, modellandosi delicatamente al seno grazie al calore naturale del corpo. I paracapezzoli sono realizzati in silicone alimentare per la massima tranquillità.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine di soddisfazione online condotta a livello globale con 10.109 utenti di marchi e prodotti per la cura della madre e del bambino nel 2023. 

  1. L'efficacia è legata alle prestazioni tecniche del prodotto.

  2. Riferimento alla frequenza di estrazione.

  3. in base alla nostra gamma completa di paracapezzoli e inserti.