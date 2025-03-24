A mani libere e più tempo a disposizione per te e il tuo bambino

Il tiralatte elettrico singolo a mani libere Philips Avent è progettato per un'estrazione confortevole ed efficace*. Imita il naturale ritmo di suzione del bambino e, grazie alla sua potenza, delicatezza e leggerezza, è il compagno ideale per le tue sessioni di allattamento.