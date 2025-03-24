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Garanzia di 2 anni
Ricondizionati
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Imita il ritmo di suzione del bambino
Libertà di movimento durante l'estrazione
Semplice da utilizzare, pulire e assemblare
Confortevoli e quasi invisibili
I bambini sanno qual è il modo migliore di bere! Ecco perché il nostro tiralatte elettrico a mani libere imita il loro naturale ritmo di suzione, in modo che tu possa trovare il ritmo ideale per un'estrazione del latte efficace* e ottimale. Con un massimo di 85 movimenti al minuto, il tiralatte a mani libere Philips Avent è 2 volte più veloce rispetto ad altri tiralatte**.
Il gruppo motore offre tutta la potenza di qualità ospedaliera che ci si aspetta da un tiralatte tradizionale, ma anche da un'unità compatta e indossabile. Grazie alla batteria ricaricabile, il gruppo motore senza filo assicura potenza e discrezione ovunque.
Il nostro esclusivo paracapezzolo in silicone SkinSense è progettato per il massimo comfort, modellandosi delicatamente al seno grazie al calore naturale del corpo. Il paracapezzolo è realizzato in silicone alimentare per la massima tranquillità.
Sulla base di un'indagine di soddisfazione online condotta a livello globale con 10.109 utenti di marchi e prodotti per la cura della madre e del bambino nel 2023.
L'efficacia è legata alle prestazioni tecniche del prodotto.
Riferimento alla frequenza di estrazione.
in base alla nostra gamma completa di paracapezzoli e inserti.