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Philips Avent Sterilizzatore a vapore elettrico 4 in 1
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SCF286/02
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Important Information Manual
Istruzioni per l'uso
Tutti (15)
Ricezione/Connettività (1)
Perdita (1)
Altri guasti (1)
Macchie bianche o marroni (1)
Quanta acqua si consiglia di usare con lo sterilizzatore Philips Avent?
Qual è il posto migliore per utilizzare lo sterilizzatore?
Perché il processo di sterilizzazione è così breve?
Quanto tempo deve intercorrere tra un utilizzo e l'altro dello sterilizzatore?
Quanti biberon può contenere lo sterilizzatore elettrico a vapore Philips Avent?
AventPinze igieniche sterilizzatore
AventCestello lavastoviglie
Perché c'è un odore strano quando si toglie lo sterilizzatore dalla confezione?
Lo sterilizzatore Philips Avent in uso emana cattivi odori
Dopo la sterilizzazione resta dell'acqua nei biberon. È normale?
Perché il processo di sterilizzazione impiega più tempo del normale?
Lo sterilizzatore Philips Avent ha smesso di funzionare
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