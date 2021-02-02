Per il mio piccolo bimbo di appena due mesi, sentivo il bisogno soprattutto in questi tempi di Covid di sterilizzare i suoi biberon e i ciucci etti in poco tempo e ogni volta facevo bollire in pentola un po’ di acqua,mettevo tutto dentro finito il bollore e poi lasciavo asciugare. Tuttavia all’interno dei ciucci si formavano delle bollicine ed avevo paura che si trasformassero in muffa...ero molto preoccupata ed ero costretta a comprare molto più spesso nuovi ciucciotti per non avere problemi. Con lo sterilizzatore Philips ho risolto tutto ciò. Inserisco sia i biberon che i ciucci dentro il contenitore ed in circa 5 min sono sterilizzati e posso già usarli. Per me è un risparmio di tempo,visto che la pulizia si può ripetere anche più volte al giorno! Ha una ottima capienza, posso inserire anche tutti i miei biberon contemporaneamente e poi una volta che è finito tutto, si spegne da solo. Lo consiglio a tutte le mamme che vogliono come me avere la certezza che tutto sia pulito e sterilizzato, ed evitare ai piccoli infezioni come il mughetto o simili. Inoltre altra cosa che non mi dispiace è il design moderno dalle linee sinuose che si nasconde tra gli elettrodomestici della cucina. Insomma un mai più senza. Lo adoro soprattutto perché pulisce con la sola forza del vapore e non è necessario usare detergenti o saponi...quindi è tutto garantito è naturale. Se mi dimentico di prendere subito i biberon, una volta finita la sterilizzazione,non ci sono problemi perché restano al 100% igienizzati, disinfettati e puliti per 24 ore finché non si apre lo sportellino. Finalmente un piccolo grande aiuto per le mamme impegnate...ci facilità la vita e ci garantisce efficacia e super comodità. Ottimo consigliatissimo!