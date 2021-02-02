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  • Sterilizzazione ultra comoda ed efficace
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Fuori produzione

Philips AventSterilizzatore a vapore elettrico 4 in 1

SCF286/02

4.4
| (23) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto
Sterilizzazione ultra comoda ed efficace
Lo sterilizzatore 4 in 1, dotato di dimensioni regolabili, occupa pochissimo spazio in cucina. Il cestello per lavastoviglie integrato è ideale per mantenere compatti i piccoli accessori, sterilizzandoli tutti insieme.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Riempimento flessibile e semplice

Sterilizzazione ultra comoda ed efficace

  • Elimina il 99,9% dei germi

  • Sterilizza in 6 minuti

  • Fino a 6 biberon Philips Avent

  • Design regolabile 4 in 1

Sterilizzatore 4 in 1 dal design modulare

Sterilizzatore 4 in 1 dal design modulare

L'originale design modulare dello sterilizzatore ti offre la flessibilità per posizionare biberon e accessori e sistemarli in modo facile. Pratico da caricare e scaricare, occupa inoltre pochissimo spazio in cucina. Il cestello per lavastoviglie incluso consente di tenere gli oggetti nella lavastoviglie facilitandone la pulizia e di trasferirli con una sola mossa nello sterilizzatore.

La sterilizzazione con vapore naturale elimina il 99,9% dei germi

La sterilizzazione con vapore naturale elimina il 99,9% dei germi

Lo sterilizzatore utilizza il vapore naturale per sterilizzare i biberon e gli altri prodotti, uccidendo il 99,9% dei germi senza ricorrere ad agenti chimici. Ideale per sterilizzare con serenità i biberon e gli altri accessori.

Sterilizzati per 24 ore se il coperchio non viene sollevato

Sterilizzati per 24 ore se il coperchio non viene sollevato

Lo sterilizzatore mantiene sterili i prodotti come biberon e tiralatte fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

23

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

2

02/02/2021

Italia

Italia

Fantastico

Mi ha salvata! Alla nascita del mio bambino ho dovuto subito iniziare a dargli il biberon, subito non lo consideravo un prodotto fondamentale. Ho dovuto ricredermi quando ho notato l'eccesso di calcare sia nel biberon sia nelle tettarelle e passare così allo sterilizzatore a vapore invece del pentolino. Innanzitutto con lo sterilizzatore i biberon non si rovinano non essendo direttamente a contatto con l'acqua bollente, quindi i prodotti dureranno più a lungo. Inoltre non ci saranno accumuli di calcare che poi il bambino automaticamente beve insieme al latte. La pulizia è facile e veloce e non presenta il minimo sforzo. Ha parecchio spazio e, in base ai vostri bisogni, è modulabile, non è un blocco unico! Il processo di sterilizzazione va da sé! 20 minuti ed è tutto fatto, si spegne automaticamente e specie se di notte siete stanche non avrete la paura di dimenticarvi il fornello acceso! Anche il prezzo è decisamente accessibile, altri sterilizzatori costano molto di più!

Pro

Pratico, igienico, compatto, veloce,

Contro

Non ne ho trovati

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF286/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 4 in 1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF286/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 4 in 1

12/10/2020

Italia

Italia

Dipendente Philips

Fantastico

[Employee of philipsglobal] Utilizzo questo sterilizzatore sin dalla nascita della mia bambina. E pratico, veloce, sterilizza in pochissimi minuti ed e gradevole alla vista. Lo consiglio a tutte le mamme!!!!

Pro

Velocità nella sterilizzazione

Contro

Non ci stanno i biberon più grandi

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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26/08/2020

Italia

Italia

Finalmente biberon e succhiotti igienizzati al 100

Per il mio piccolo bimbo di appena due mesi, sentivo il bisogno soprattutto in questi tempi di Covid di sterilizzare i suoi biberon e i ciucci etti in poco tempo e ogni volta facevo bollire in pentola un po’ di acqua,mettevo tutto dentro finito il bollore e poi lasciavo asciugare. Tuttavia all’interno dei ciucci si formavano delle bollicine ed avevo paura che si trasformassero in muffa...ero molto preoccupata ed ero costretta a comprare molto più spesso nuovi ciucciotti per non avere problemi. Con lo sterilizzatore Philips ho risolto tutto ciò. Inserisco sia i biberon che i ciucci dentro il contenitore ed in circa 5 min sono sterilizzati e posso già usarli. Per me è un risparmio di tempo,visto che la pulizia si può ripetere anche più volte al giorno! Ha una ottima capienza, posso inserire anche tutti i miei biberon contemporaneamente e poi una volta che è finito tutto, si spegne da solo. Lo consiglio a tutte le mamme che vogliono come me avere la certezza che tutto sia pulito e sterilizzato, ed evitare ai piccoli infezioni come il mughetto o simili. Inoltre altra cosa che non mi dispiace è il design moderno dalle linee sinuose che si nasconde tra gli elettrodomestici della cucina. Insomma un mai più senza. Lo adoro soprattutto perché pulisce con la sola forza del vapore e non è necessario usare detergenti o saponi...quindi è tutto garantito è naturale. Se mi dimentico di prendere subito i biberon, una volta finita la sterilizzazione,non ci sono problemi perché restano al 100% igienizzati, disinfettati e puliti per 24 ore finché non si apre lo sportellino. Finalmente un piccolo grande aiuto per le mamme impegnate...ci facilità la vita e ci garantisce efficacia e super comodità. Ottimo consigliatissimo!

Pro

Sterilizza in poco tempo

Contro

Ingombro del prodotto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF286/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 4 in 1

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 