Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Elimina il 99,9% dei germi
Sterilizza in 6 minuti
Fino a 6 biberon Philips Avent
Design regolabile 4 in 1
L'originale design modulare dello sterilizzatore ti offre la flessibilità per posizionare biberon e accessori e sistemarli in modo facile. Pratico da caricare e scaricare, occupa inoltre pochissimo spazio in cucina. Il cestello per lavastoviglie incluso consente di tenere gli oggetti nella lavastoviglie facilitandone la pulizia e di trasferirli con una sola mossa nello sterilizzatore.
Lo sterilizzatore utilizza il vapore naturale per sterilizzare i biberon e gli altri prodotti, uccidendo il 99,9% dei germi senza ricorrere ad agenti chimici. Ideale per sterilizzare con serenità i biberon e gli altri accessori.
Lo sterilizzatore mantiene sterili i prodotti come biberon e tiralatte fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.
4.4
su 5
23
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
miky94ify
02/02/2021
Italia
Fantastico
Mi ha salvata! Alla nascita del mio bambino ho dovuto subito iniziare a dargli il biberon, subito non lo consideravo un prodotto fondamentale. Ho dovuto ricredermi quando ho notato l'eccesso di calcare sia nel biberon sia nelle tettarelle e passare così allo sterilizzatore a vapore invece del pentolino. Innanzitutto con lo sterilizzatore i biberon non si rovinano non essendo direttamente a contatto con l'acqua bollente, quindi i prodotti dureranno più a lungo. Inoltre non ci saranno accumuli di calcare che poi il bambino automaticamente beve insieme al latte. La pulizia è facile e veloce e non presenta il minimo sforzo. Ha parecchio spazio e, in base ai vostri bisogni, è modulabile, non è un blocco unico! Il processo di sterilizzazione va da sé! 20 minuti ed è tutto fatto, si spegne automaticamente e specie se di notte siete stanche non avrete la paura di dimenticarvi il fornello acceso! Anche il prezzo è decisamente accessibile, altri sterilizzatori costano molto di più!
Pro
Pratico, igienico, compatto, veloce,
Contro
Non ne ho trovati
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF286/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 4 in 1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF286/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 4 in 1
Lanoemarr
12/10/2020
Italia
Parte della promozione
Dipendente Philips
Fantastico
[Employee of philipsglobal] Utilizzo questo sterilizzatore sin dalla nascita della mia bambina. E pratico, veloce, sterilizza in pochissimi minuti ed e gradevole alla vista. Lo consiglio a tutte le mamme!!!!
Pro
Velocità nella sterilizzazione
Contro
Non ci stanno i biberon più grandi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF286/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 4 in 1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF286/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 4 in 1
Vanegab
26/08/2020
Italia
Parte della promozione
Finalmente biberon e succhiotti igienizzati al 100
Per il mio piccolo bimbo di appena due mesi, sentivo il bisogno soprattutto in questi tempi di Covid di sterilizzare i suoi biberon e i ciucci etti in poco tempo e ogni volta facevo bollire in pentola un po’ di acqua,mettevo tutto dentro finito il bollore e poi lasciavo asciugare. Tuttavia all’interno dei ciucci si formavano delle bollicine ed avevo paura che si trasformassero in muffa...ero molto preoccupata ed ero costretta a comprare molto più spesso nuovi ciucciotti per non avere problemi. Con lo sterilizzatore Philips ho risolto tutto ciò. Inserisco sia i biberon che i ciucci dentro il contenitore ed in circa 5 min sono sterilizzati e posso già usarli. Per me è un risparmio di tempo,visto che la pulizia si può ripetere anche più volte al giorno! Ha una ottima capienza, posso inserire anche tutti i miei biberon contemporaneamente e poi una volta che è finito tutto, si spegne da solo. Lo consiglio a tutte le mamme che vogliono come me avere la certezza che tutto sia pulito e sterilizzato, ed evitare ai piccoli infezioni come il mughetto o simili. Inoltre altra cosa che non mi dispiace è il design moderno dalle linee sinuose che si nasconde tra gli elettrodomestici della cucina. Insomma un mai più senza. Lo adoro soprattutto perché pulisce con la sola forza del vapore e non è necessario usare detergenti o saponi...quindi è tutto garantito è naturale. Se mi dimentico di prendere subito i biberon, una volta finita la sterilizzazione,non ci sono problemi perché restano al 100% igienizzati, disinfettati e puliti per 24 ore finché non si apre lo sportellino. Finalmente un piccolo grande aiuto per le mamme impegnate...ci facilità la vita e ci garantisce efficacia e super comodità. Ottimo consigliatissimo!
Pro
Sterilizza in poco tempo
Contro
Ingombro del prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF286/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 4 in 1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF286/02 Sterilizzatore a vapore elettrico 4 in 1
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.