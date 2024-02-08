Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Succhietti
Tutte le serie
Philips Avent Succhietto Classic
Fuori produzione
Supporto
SCF182/12
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Istruzioni per l'uso - English (US)
Tutti (9)
Parti e accessori (1)
Perché le tettarelle e i succhietti Avent sono realizzati in silicone invece che in lattice?
Come interrompere l'uso dei succhietti Philips Avent
Come si rimuove l'acqua da un ciuccio Philips Avent?
Le linee guida di Philips Avent relative all'età sono importanti?
Come verificare la sicurezza del ciuccio Philips Avent
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti