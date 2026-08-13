Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Baby monitor
Tutte le serie
Philips Avent Video Baby Monitor Premium
Supporto
SCD863/26
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Istruzioni d'uso
Dichiarazione di conformità UE - English (US)
Tutti (1)
È possibile collegare la baby camera a un'unità genitore di un altro baby monitor?
Baby monitorAlimentatore per baby monitor
La connessione tra l'unità bambino e l' unità genitore si perde spesso
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti