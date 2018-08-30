Resta vicino al tuo bambino

Dai sonnellini diurni ai controlli nel cuore della notte, il Baby monitor con video Philips Avent ti consente di sentirti sempre vicino al tuo bambino grazie al nitido display da 4,5", una batteria che dura tutta la notte, l'audio bidirezionale e la visione notturna. Non è necessaria la connessione a Internet. Potrai contare sempre su una connessione semplice e sicura.