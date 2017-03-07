Ho ricevuto il kit prova e devo dire che la mia bimba ha immediatamente gradito! Inutile dire che gli elefantini sono piaciuti moltissimo, soprattutto alla mamma. Ho trovato un po scomodo porta ciuccio, ma sicuramente non sono capace io ad attaccarla ai vestiti. La tettarella è fantastica e non ho avuto alcun problema!