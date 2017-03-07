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Fuori produzione

Philips AventConfezione regalo di design

SCD628/01

3.8

| (4) Recensioni

Facile da abbinare all'allattamento al seno

Il set regalo Elephant per bambine rappresenta il dono perfetto per le mamme e le loro speciali femminucce. Pratica confezione con un biberon Natural, due ciucci e relativa clip.

Vedi tutti i vantaggi

Biberon, ciuccio e relativa clip

Facile da abbinare all'allattamento al seno

  • Natural

  • 260 ml

  • Tettarella a flusso lento

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella dalla forma anatomica

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella dalla forma anatomica

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.

Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.

Specifiche tecniche

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3.8

su 5

4

Recensioni

3
2

07/03/2017

Italia

Italia

Molto bello

Mi sono trovata molto bene con questo prodotto. Anche i disegni e i colori sono veramente carini. Sono funzionali e il mio bambino si è adattato con facilita. La forma delle tettarelle è molto buona. Consiglierei sicuramente ad altre mamme questo prodotto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD627/01 Confezione regalo di design

Sì, consiglio questo prodotto

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27/02/2017

Italia

Italia

Non delude mai!

Ho ricevuto il kit prova e devo dire che la mia bimba ha immediatamente gradito! Inutile dire che gli elefantini sono piaciuti moltissimo, soprattutto alla mamma. Ho trovato un po scomodo porta ciuccio, ma sicuramente non sono capace io ad attaccarla ai vestiti. La tettarella è fantastica e non ho avuto alcun problema!

Sì, consiglio questo prodotto

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28/11/2016

Italia

Italia

Biberon dal design eccellente

Ho utilizzato per la mia bambina sia il biberon che i ciucci di questa serie di Philips Avent e devo dire che mi sono trovata molto bene, la tettarella ha una forma naturale, assomigliante al seno della mamma e anche la suzione del bambino è molto simile all' allattamento al seno, comodo anche nella presa. Il biberon e i ciucci hanno un design eccellente, colorati ma semplici, ad effetto. La tettarella dei ciucci è bella tonda che permette una suzione facile ed efficace. Consiglio questo prodotto a chi come me vuole mantenere l' allattamento artificiale simile a quello materno.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD627/01 Confezione regalo di design

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