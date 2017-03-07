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Fuori produzione
SCD628/01
Facile da abbinare all'allattamento al seno
Il set regalo Elephant per bambine rappresenta il dono perfetto per le mamme e le loro speciali femminucce. Pratica confezione con un biberon Natural, due ciucci e relativa clip.
Natural
260 ml
Tettarella a flusso lento
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.
I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.
L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
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3.8
su 5
4
Recensioni
LITNB
07/03/2017
Italia
Molto bello
Mi sono trovata molto bene con questo prodotto. Anche i disegni e i colori sono veramente carini. Sono funzionali e il mio bambino si è adattato con facilita. La forma delle tettarelle è molto buona. Consiglierei sicuramente ad altre mamme questo prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD627/01 Confezione regalo di design
Sì, consiglio questo prodotto
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Sandra
27/02/2017
Italia
Non delude mai!
Ho ricevuto il kit prova e devo dire che la mia bimba ha immediatamente gradito! Inutile dire che gli elefantini sono piaciuti moltissimo, soprattutto alla mamma. Ho trovato un po scomodo porta ciuccio, ma sicuramente non sono capace io ad attaccarla ai vestiti. La tettarella è fantastica e non ho avuto alcun problema!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD628/01 Confezione regalo di design
Sì, consiglio questo prodotto
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Lavi16
28/11/2016
Italia
Biberon dal design eccellente
Ho utilizzato per la mia bambina sia il biberon che i ciucci di questa serie di Philips Avent e devo dire che mi sono trovata molto bene, la tettarella ha una forma naturale, assomigliante al seno della mamma e anche la suzione del bambino è molto simile all' allattamento al seno, comodo anche nella presa. Il biberon e i ciucci hanno un design eccellente, colorati ma semplici, ad effetto. La tettarella dei ciucci è bella tonda che permette una suzione facile ed efficace. Consiglio questo prodotto a chi come me vuole mantenere l' allattamento artificiale simile a quello materno.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCD627/01 Confezione regalo di design
Sì, consiglio questo prodotto
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