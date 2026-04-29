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  • Precisione superiore*, comfort personalizzato
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Shaver series 9000Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

S9987/59

4.4
| (2375) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto
Precisione superiore*, comfort personalizzato
Scopri Philips Shaver Series 9000, il rasoio più intelligente al mondo con IA. Rade a livello della pelle grazie al sistema di rasatura Lift & Cut, mentre la tecnologia SkinIQ fornisce un feedback in tempo reale della pressione, per proteggere la pelle.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Per una precisione superiore, anche su una barba di 5 giorni

Precisione superiore*, comfort personalizzato

  • Rasatura precisa a livello della pelle

  • Lame Dual SteelPrecision

  • Sensore Pressure Guard

  • Testine flessibili 360-D

  • Fino a 5 anni di garanzia******

Rasatura precisa a livello della pelle grazie al sistema Lift & Cut

Rasatura precisa a livello della pelle grazie al sistema Lift & Cut

La nostra esclusiva tecnologia rotante brevettata Lift & Cut solleva delicatamente il pelo dalla radice prima di tagliarlo con precisione a livello della pelle (fino a 0,00 mm di distanza) senza che le lame tocchino la pelle.

Taglia i peli in ogni direzione con le lame rotanti a 360 gradi

Taglia i peli in ogni direzione con le lame rotanti a 360 gradi

I rasoi a testine rotanti Philips sono progettati specificamente per adattarsi alla crescita naturale dei peli in ogni direzione, grazie alle lame rotanti a 360 gradi. Con fino a 150.000 operazioni di taglio al minuto, le lame Dual SteelPrecision radono più peli a ogni passata**.

Pressione sempre ottimale grazie al sensore Pressure Guard

Pressione sempre ottimale grazie al sensore Pressure Guard

Esercitare la giusta pressione è fondamentale per ottenere una rasatura ottimale e proteggere la pelle. I sensori avanzati del rasoio rilevano la pressione applicata e l'innovativo segnale luminoso indica se la pressione è eccessiva o insufficiente. Per una rasatura personalizzata adatta a te.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

2375

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

29/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto ottimo è il mio primo rasoio elettrico e mi trovo benissimo funziona perfettamente.

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9204/33 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-04-16

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9204/33 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-04-16

23/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Affidabile e confortevole

Rasoio Philips davvero ottimo: preciso, delicato sulla pelle e con una batteria che dura a lungo. Rasatura veloce e senza irritazioni. Consigliato!

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-03-09

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Date of Use 2026-03-09

17/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

FUNZIONE AUTOPULIZIA ECCELLENTE

Pienamente soddisfatto dal prodotto specialmente dal sistema di autopulizia con vaschetta dedicata

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. rispetto al modello precedente Philips serie 9000

  2. rispetto ai rasoi Philips serie 3000, su una barba di 3 giorni

  3. * Rispetto al materiale non rivestito

  4. * * In base agli utenti della serie Philips S7000 e dell'app Philips Shaving nel 2019

  5. * * * Confronto tra i residui di rasatura dopo l'uso del liquido di pulizia e l'acqua nella cartuccia

  6. * * * * 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.