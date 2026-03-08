Ho passato una vita a radermi dolorosamente con le migliori lamette sul mercato,con scarsi risultati. Ho usato creme e cremine prima della rasatura per ammorbidire i miei peli super duri. Niente. Rasatura con le lacrime agli occhi per anni ed anni. I rasoi braun mi irritavano dolorosamente e vistosamente e dubitavo fortemente di quelli philips. Ma , un giorno, lessi più approfonditamente le specifiche tecniche della serie 9000 e scoprii che , forse, poteva fare al caso mio. Ho comprato da un paio di mesi il philips i9000 tortora e con mia grande sorpresa (e sollievo dal dolore) non mi accorgo neanche che sta tagliando i peli. Soddisfazione massima, sia a secco che con un pò di schiuma da barba. In meno di 2 (!) minuti barba fatta !! La sua tecnologia aiuta molto , sia con i contatori che con l'indicatore di movimento giusto. Si pulisce da solo in una soluzione apposita messa in un apposito "parcheggio ". Si ricarica con il caricabatterie degli smartphone. Unico rimpianto : non averlo scoperto prima.