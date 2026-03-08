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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rasatura precisa a livello della pelle
Lame Dual SteelPrecision
Sensore Pressure Guard
Testine flessibili 360-D
Fino a 5 anni di garanzia******
La nostra esclusiva tecnologia rotante brevettata Lift & Cut solleva delicatamente il pelo dalla radice prima di tagliarlo con precisione a livello della pelle (fino a 0,00 mm di distanza) senza che le lame tocchino la pelle.
I rasoi a testine rotanti Philips sono progettati specificamente per adattarsi alla crescita naturale dei peli in ogni direzione, grazie alle lame rotanti a 360 gradi. Con fino a 150.000 operazioni di taglio al minuto, le lame Dual SteelPrecision radono più peli a ogni passata**.
Esercitare la giusta pressione è fondamentale per ottenere una rasatura ottimale e proteggere la pelle. I sensori avanzati del rasoio rilevano la pressione applicata e l'innovativo segnale luminoso indica se la pressione è eccessiva o insufficiente. Per una rasatura personalizzata adatta a te.
4.5
su 5
81
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Cockfoster66
08/03/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo acquisto
Acquistato per sbarbarmi ogni giorno, è confortevole, preciso e delicato
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9000/10 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9000/10 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
maurofiz
19/11/2025
Italia
Compratore verificato
Nettamente migliore del precedente rasoio. Lascia la pelle molto liscia.
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
hacher
13/11/2025
Italia
Compratore verificato
Philips vs Braun
Il .li primo rasoio elettrico è stato il braun serie 7 Pulsonic che mi è durato circa 17 anni. Volevo acquistare il serie 9, poi invece ho deciso di cambiare totalmente acquistando il Philips i9000 Devo dire che rispetto al Braun è molto più silenzioso, le lame tagliano molto bene e le testine non scaldano. Per chi proviene dal braun, tocca farci un pò la mano perché hanno due stili di rasatura diversi. Per il momento sono pienamente soddisfatto dell'acquisto!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
rispetto al modello precedente Philips serie 9000
rispetto ai rasoi Philips serie 3000, su una barba di 3 giorni
Rispetto al materiale non rivestito
In base agli utenti della serie Philips S7000 e dell'app Philips Shaving nel 2019
Confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido per la pulizia rispetto all'acqua nella cartuccia
2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.