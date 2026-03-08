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  • Precisione superiore*, comfort personalizzato
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Fuori produzione

Shaver series 9000Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

S9982/54

4.5
| (81) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Precisione superiore*, comfort personalizzato
Scopri Philips Shaver Series 9000, il rasoio più intelligente al mondo con IA. Rade a livello della pelle grazie al sistema di rasatura Lift & Cut, mentre la tecnologia SkinIQ fornisce un feedback in tempo reale della pressione, per proteggere la pelle.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Per una precisione superiore, anche su una barba di 5 giorni

Precisione superiore*, comfort personalizzato

  • Rasatura precisa a livello della pelle

  • Lame Dual SteelPrecision

  • Sensore Pressure Guard

  • Testine flessibili 360-D

  • Fino a 5 anni di garanzia******

Rasatura precisa a livello della pelle grazie al sistema Lift & Cut

Rasatura precisa a livello della pelle grazie al sistema Lift & Cut

La nostra esclusiva tecnologia rotante brevettata Lift & Cut solleva delicatamente il pelo dalla radice prima di tagliarlo con precisione a livello della pelle (fino a 0,00 mm di distanza) senza che le lame tocchino la pelle.

Taglia i peli in ogni direzione con le lame rotanti a 360 gradi

Taglia i peli in ogni direzione con le lame rotanti a 360 gradi

I rasoi a testine rotanti Philips sono progettati specificamente per adattarsi alla crescita naturale dei peli in ogni direzione, grazie alle lame rotanti a 360 gradi. Con fino a 150.000 operazioni di taglio al minuto, le lame Dual SteelPrecision radono più peli a ogni passata**.

Pressione sempre ottimale grazie al sensore Pressure Guard

Pressione sempre ottimale grazie al sensore Pressure Guard

Esercitare la giusta pressione è fondamentale per ottenere una rasatura ottimale e proteggere la pelle. I sensori avanzati del rasoio rilevano la pressione applicata e l'innovativo segnale luminoso indica se la pressione è eccessiva o insufficiente. Per una rasatura personalizzata adatta a te.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

81

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

08/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo acquisto

Acquistato per sbarbarmi ogni giorno, è confortevole, preciso e delicato

Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9000/10 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9000/10 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

19/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Nettamente migliore del precedente rasoio. Lascia la pelle molto liscia.

Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Philips vs Braun

Il .li primo rasoio elettrico è stato il braun serie 7 Pulsonic che mi è durato circa 17 anni. Volevo acquistare il serie 9, poi invece ho deciso di cambiare totalmente acquistando il Philips i9000 Devo dire che rispetto al Braun è molto più silenzioso, le lame tagliano molto bene e le testine non scaldano. Per chi proviene dal braun, tocca farci un pò la mano perché hanno due stili di rasatura diversi. Per il momento sono pienamente soddisfatto dell'acquisto!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per i9000 X9002/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. rispetto al modello precedente Philips serie 9000

  2. rispetto ai rasoi Philips serie 3000, su una barba di 3 giorni

  3. Rispetto al materiale non rivestito

  4. In base agli utenti della serie Philips S7000 e dell'app Philips Shaving nel 2019

  5. Confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido per la pulizia rispetto all'acqua nella cartuccia

  6. 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.​