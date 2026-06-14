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Garanzia di 2 anni
Questo prodotto
Shaver series 7000
Rasoio elettrico Wet & Dry
239,99 €
Accessories
Base di pulizia rapida
39,99 €
SH71
Testine di rasatura di ricambio
49,89 €
239,99 €
239,99 €
Nanorivestimento SkinGlide
Lame SteelPrecision
Sensore Motion Control
Testine flessibili 360-D
Fino a 5 anni di garanzia*****
Un rivestimento protettivo, posto tra le testine di rasatura e la tua pelle, aiuta il rasoio a scorrere più agevolmente. Composto da 250.000 microsfere per centimetro quadrato, migliora la scorrevolezza sulla pelle fino al 30%*** per ridurre le irritazioni e offrire una rasatura confortevole ogni giorno.
Le lame SteelPrecision effettuano fino a 90.000 movimenti di taglio al minuto, rimuovendo più peli a ogni passata, per una rasatura profonda ed efficace. Le 45 lame ad alte prestazioni sono auto-affilanti e fabbricate in Europa per garantire risultati affidabili rasatura dopo rasatura.
La tecnologia di rilevamento del movimento monitora il modo in cui ti radi e fornisce indicazioni per un utilizzo più efficace. Dopo solo tre rasature, la maggior parte degli uomini ha migliorato la tecnica effettuando meno passate***, ottenendo un risultato più uniforme e un maggiore comfort nell'uso quotidiano.
4.3
su 5
2959
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
Vcanni
14/06/2026
Italia
Ho sempre utilizzato rasoi della serie 3 per poi passare alla serie 5. Adesso ho acquistato uno della serie 7 e la differenza di rasatura e nettamente superiore. Il prossimo sarà un rasoio della serie 9.
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7882/55 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-06-01
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7882/55 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-06-01
Jackbass
28/04/2026
Italia
Compratore verificato
Rasatura perfetta.
Semplice da usare, rasatura perfetta e rapida, lunga durata della ricarica.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7886/55 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-03-01
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7886/55 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-03-01
orsobruno
30/03/2026
Italia
Compratore verificato
ottimo rasoio, facile da usare, taglio ottimo e senza irritare la cute, durata batteria ottima
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7887/35 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7887/35 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
rispetto al materiale non rivestito
Testato rispetto a Philips serie 3000.
In base agli utenti della serie Philips S7000 e dell'app Daily Care nel 2019
confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido detergente rispetto all'acqua nella cartuccia
2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.