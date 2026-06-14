Rasatura precisa*, protezione avanzata della pelle

La serie Philips 7000 è progettata per chi si rade quotidianamente e desidera una rasatura profonda e confortevole con una protezione extra della pelle. Grazie all'avanzata tecnologia SkinIQ, guida i movimenti per una tecnica migliore e meno passate, anche su una barba di 3 giorni.