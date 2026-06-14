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Ricondizionati

Shaver series 7000Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato

S7788/55R1

4.3
| (2959) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura precisa*, protezione avanzata della pelle
La serie Philips 7000 è progettata per chi si rade quotidianamente e desidera una rasatura profonda e confortevole con una protezione extra della pelle. Grazie all'avanzata tecnologia SkinIQ, guida i movimenti per una tecnica migliore e meno passate, anche su una barba di 3 giorni.
Vedi tutti i vantaggi

Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più

Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

con tecnologia SkinIQ

Rasatura precisa*, protezione avanzata della pelle

  • Rivestimento SkinGlide protettivo

  • Lame SteelPrecision

  • Sensore Motion Control

  • Testine flessibili 360-D

Scegli prodotti ricondizionati.

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I prodotti ricondizionati Philips vengono accuratamente rigenerati secondo elevati standard di qualità, dando loro una seconda vita. Rappresentano una soluzione più sostenibile e conveniente per scegliere la qualità Philips, con la sicurezza di una garanzia di 2 anni e un'assistenza clienti completa.

Aiuta a ridurre l'attrito per una pelle più liscia e un comfort maggiore

Aiuta a ridurre l'attrito per una pelle più liscia e un comfort maggiore

Un rivestimento protettivo, posto tra le testine di rasatura e la tua pelle, aiuta il rasoio a scorrere più agevolmente. Composto da 250.000 microsfere per centimetro quadrato, migliora la scorrevolezza sulla pelle fino al 30%*** per ridurre le irritazioni e offrire una rasatura confortevole ogni giorno.

Taglio profondo ed efficace a ogni passata

Taglio profondo ed efficace a ogni passata

Le lame SteelPrecision effettuano fino a 90.000 movimenti di taglio al minuto, rimuovendo più peli a ogni passata, per una rasatura profonda ed efficace. Le 45 lame ad alte prestazioni sono auto-affilanti e fabbricate in Europa per garantire risultati affidabili rasatura dopo rasatura.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. rispetto al materiale non rivestito

  2. Testato rispetto a Philips serie 3000.

  3. * In base agli utenti della serie Philips S7000 e dell'app GroomTribe nel 2019.

  4. * * confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido detergente rispetto all'acqua nella cartuccia