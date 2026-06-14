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Garanzia di 2 anni
Ricondizionati
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Rivestimento SkinGlide protettivo
Lame SteelPrecision
Sensore Motion Control
Testine flessibili 360-D
I prodotti ricondizionati Philips vengono accuratamente rigenerati secondo elevati standard di qualità, dando loro una seconda vita. Rappresentano una soluzione più sostenibile e conveniente per scegliere la qualità Philips, con la sicurezza di una garanzia di 2 anni e un'assistenza clienti completa.
Un rivestimento protettivo, posto tra le testine di rasatura e la tua pelle, aiuta il rasoio a scorrere più agevolmente. Composto da 250.000 microsfere per centimetro quadrato, migliora la scorrevolezza sulla pelle fino al 30%*** per ridurre le irritazioni e offrire una rasatura confortevole ogni giorno.
Le lame SteelPrecision effettuano fino a 90.000 movimenti di taglio al minuto, rimuovendo più peli a ogni passata, per una rasatura profonda ed efficace. Le 45 lame ad alte prestazioni sono auto-affilanti e fabbricate in Europa per garantire risultati affidabili rasatura dopo rasatura.
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
rispetto al materiale non rivestito
Testato rispetto a Philips serie 3000.
* In base agli utenti della serie Philips S7000 e dell'app GroomTribe nel 2019.
* * confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido detergente rispetto all'acqua nella cartuccia