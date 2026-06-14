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Fuori produzione

Shaver series 7000Rasoio elettrico Wet & Dry

S7782/50

4.3
| (267) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura precisa, protezione avanzata della pelle
La serie Philips 7000 scivola delicatamente sulla pelle tagliando i peli con estrema precisione, anche sulle barbe di 3 giorni. Dotato di tecnologia SkinIQ avanzata, il rasoio rileva le tue peculiarità, si adatta ad esse e ti guida per assicurare il movimento corretto e offrire una migliore protezione della pelle.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

con tecnologia SkinIQ

Rasatura precisa, protezione avanzata della pelle

  • Rivestimento SkinGlide protettivo

  • Lame SteelPrecision

  • Sensore Motion Control

  • Testine flessibili 360-D

Un rasoio che riduce l'attrito per ridurre al minimo le irritazioni

Un rasoio che riduce l'attrito per ridurre al minimo le irritazioni

Tra le testine del rasoio e la tua pelle è presente un rivestimento protettivo composto da 2.000 microsfere per millimetro quadrato, che riduce l'attrito sulla pelle del 25%* per ridurre al minimo le irritazioni.

Maggiori prestazioni di taglio ad ogni passata

Maggiori prestazioni di taglio ad ogni passata

Potenti ma delicate, le 45 lame autoaffilanti SteelPrecision di questo rasoio Philips eseguono fino a 90.000 azioni di taglio al minuto, tagliando più peli ad ogni passata** per una rifinitura pulita e confortevole.

Ti guida in una migliore tecnica di rasatura

Ti guida in una migliore tecnica di rasatura

La tecnologia di rilevamento del movimento del rasoio elettrico tiene traccia del tuo modo di radere e ti guida nell'utilizzo di una tecnica più efficace. Dopo solo tre rasature, la maggior parte degli uomini ha ottenuto una migliore tecnica di rasatura con meno passate***.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

267

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

14/06/2026

Italia

Italia

Ho sempre utilizzato rasoi della serie 3 per poi passare alla serie 5. Adesso ho acquistato uno della serie 7 e la differenza di rasatura e nettamente superiore. Il prossimo sarà un rasoio della serie 9.

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7882/55 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-06-01

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7882/55 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-06-01

28/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Rasatura perfetta.

Semplice da usare, rasatura perfetta e rapida, lunga durata della ricarica.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7886/55 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-03-01

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7886/55 Rasoio elettrico Wet & Dry

Date of Use 2026-03-01

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimo rasoio, facile da usare, taglio ottimo e senza irritare la cute, durata batteria ottima

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7887/35 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 S7887/35 Rasoio elettrico Wet & Dry

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. rispetto al materiale non rivestito

  2. Testato rispetto a Philips serie 3000.

  3. * In base agli utenti della serie Philips S7000 e dell'app GroomTribe nel 2019.

  4. * * confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido detergente rispetto all'acqua nella cartuccia