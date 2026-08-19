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Shaver series 7000 SensoTouch Rasoio elettrico Wet & Dry
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RQ1180/17
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Istruzioni d'uso
Manuale informativo importante
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Dove si trova il numero di modello/numero di serie sul rasoio elettrico Philips?
È possibile sostituire la batteria del rasoio Philips?
Come si pulisce il rasoio Philips?
È possibile ricaricare il rasoio Philips dopo ogni utilizzo?
Come ottenere delle prestazioni ottimali dal rasoio Philips
Quale schiuma o gel è possibile usare con il rasoio Philips?
Cappuccio protettivo
ShaversSpazzolina pulizia
Shaver series 7000& 9000Parte inferiore dell'unità di rasatura
Non si ottengono buoni risultati con il rasoio Philips
Il rasoio Philips emette un rumore intenso
Il rasoio Philips non si carica
La pelle presenta problemi dopo l'utilizzo del rasoio Philips
Il rasoio Philips presenta delle perdite d'acqua
Il rasoio Philips non funziona