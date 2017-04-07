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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
RQ1180/17
DualPrecision e GyroFlex2D
50 min di uso cordless/1 h di ricarica
Rifinitore di precisione e custodia
Le lame DualPrecision radono alla perfezione peli lunghi e barba corta. 1. Le fessure radono i peli più lunghi. 2. I fori radono i peli più corti
Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.
Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta facilmente alle linee del tuo volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni per una rasatura accurata.
Riconoscimenti
4.1
su 5
14
Recensioni
FrancoGi
07/04/2017
Italia
Compratore verificato
OTTIMO PRODOTTO
Facilità d'uso, di montaggio, di pulizia Ottimi i risultati della rasatura Bella l'estetica
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Rasoio elettrico Wet & Dry
francoalessandria
27/01/2016
Italia
Compratore verificato
ottimo prodottoottimo per design, qualità e prestazioni
ottimo per design, qualità e prestazioni ho acquistato un rasoio Philips poichè già in possesso di altri prodotti e mi fido dell'azienda.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
carmine
09/06/2015
Italia
Ottimo rasoio, peccato per il rifinitore
Perfetto come rasoio, molto comodo, portatile, ricarica veloce. Peccato solo per il rifinitore che dopo un anno si blocca perchè si riempie di peli e bisogna cambiarlo ogni volta...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Rasoio elettrico Wet & Dry