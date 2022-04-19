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Fuori produzione
Supporto
QT4015/16
Fuori produzione
È possibile utilizzare il Bodygroom Philips quando è collegato alla presa di corrente?
Cosa significano i simboli sul Philips Groomer?
Come si ricarica il Bodygroom, il rifinitore o il regolacapelli Philips?
Come va rifinita la barba con il mio dispositivo Philips?
È possibile risciacquare il Bodygroom Philips con acqua?
Come si pulisce il Bodygroom Philips?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Dove si trova il numero di modello o il numero di serie del groomer o del regolacapelli Philips?
Come si agganciano/sganciano gli accessori del Philips Groomer?
La batteria del regolacapelli/Bodygroom Philips si scarica rapidamente
Il Bodygroom, il regolabarba o il regolacapelli Philips non si carica
Il Bodygroom/regolacapelli Philips non funziona
Il Philips Groomer non taglia in modo uniforme
Il regolacapelli/groomer Philips emette un rumore strano
La pelle è irritata dopo l'utilizzo del Bodygroom Philips
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto