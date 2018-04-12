Veramente un ottimo regolabarba, con differenti lunghezze di taglio disponibili, molto preciso, veloce e pratico da usare. Ho per prima cosa accorciato una folta e lunga barba senza alcun minimo problema con la sola ricarica iniziale presente al momento dell'acquisto e poi ho rifinito utilizzando le diverse lunghezze di taglio disponibili. Molto semplice anche il modo di effettuare la pulizia. Ottima anche la possibilità di utilizzo sia con batteria che direttamente con il cavo, dalla prima impressione la batteria ha veramente un ottima durata. Presente anche una bustina dove riporre il regolabarba, se proprio vogliamo trovare un aspetto negativo, potrebbe essere l'assenza di qualche accessorio in più per chi ama determinate rifiniture, però se invece si è in cerca di un prodotto, comodo, facile da usare e veloce, che fa il suo lavoro di regolabarba senza difficoltà, allora questo è il prodotto giusto!