Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
QT4015/16
Barba di tre giorni perfetta con la massima semplicità
Dona alla tua barba lo stile che più ti piace grazie al regolabarba e al rifinitore. Massima precisione per i tagli da 0,5 mm fino a 10 mm.
Impostazioni di precisione da 0,5 mm
Lame avanzate al titanio
1 h di ricarica/90 min di uso cordless
Per selezionare la lunghezza desiderata e inserire il blocco, basta girare la rotellina e potrai ottenere una barba con look di 3 giorni di 0,5 mm fino a una barba folta di 10 mm a intervalli precisi di 0,5 mm.
Lame avanzate al titanio per una lunga durata e prestazioni di taglio superiori
Posiziona il rifinitore sull'impostazione più bassa per una barba perfetta, a soli 0,5 mm di lunghezza.
3.5
su 5
85
Recensioni
marcocossi
12/04/2018
Italia
ottimo rifinitore a buon prezzo
piccolo, leggero e facilmente impugnabile. adatto soprattutto per chi come me deve rifinire solo il pizzetto e tiene la barba piuttosto corta
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Rifinitore per peli corti e barba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Rifinitore per peli corti e barba
Antony58
14/01/2018
Italia
Ottimo
Regolabarba eccellente per tutti i livelli della barba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Rifinitore per peli corti e barba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Rifinitore per peli corti e barba
Giogiò61
06/08/2017
Italia
Solido e bello
Ho acquistato questo prodotto anche per avere una migliore rifinitura del taglio di capelli. Essendo più piccolo del mio tagliacapelli Philips, si presta ad un opera di migliore rifinitura nei posti ove è difficile arrivare con il tagliacapelli. Perfetto ovviamente per la regolazione della barba. Consigliatissimo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Rifinitore per peli corti e barba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Rifinitore per peli corti e barba