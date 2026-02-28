Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Batteria agli ioni di litio ricar.
Pettine di precisione con 14 lunghezze
Utilizzo Wet & Dry
Indicatore di stato della batteria
Philips OneBlade è caratterizzato da una tecnologia rivoluzionaria progettata per la cura del viso. Può radere peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione della lama, costituito da un rivestimento scorrevole combinato a punte arrotondate, facilita la rasatura. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 tagli al minuto) ed è quindi efficace anche sui peli più lunghi.
L'innovativa lama 360 può flettersi in tutte le direzioni per adattarsi alle curve del viso. Il design consente un contatto e un controllo costanti sulla pelle. Radi e rifinisci con facilità le zone più difficili da raggiungere in poche passate ed estremo comfort.*
Puoi regolare la tua barba ad una lunghezza uniforme con il pettine di precisione incluso. Scegli una delle 14 impostazioni di lunghezza per ottenere lo stile che desideri, da una barba di 1 giorno fino a una barba effetto incolto.
4.1
su 5
128
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
28/02/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Ottimo questo rasoio ibrido. Perfetto e preciso per ogni tipo di rasatura. Batteria con lunghissima durata.
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Voto83
26/02/2026
Italia
Compratore verificato
Piccolo, leggero, portatile e molto preciso e funzionale. Batteria infinita e ottimo lavoro su tutto il corpo! Rispetto al mio vecchio regolabarba, grande e grosso, temevo di ritrovarmi un giochino fra le mani. e invece mi sbagliavo. ottimo prodotto, veramente!
Pro
Precisione, durata della batteria e dimensioni
Contro
Lame di cambio non proprio economiche. il regola barba è di plastica un pò leggera: speriamo duri!
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6651/30 Face + Body
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6651/30 Face + Body
Antonio77b
22/02/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto ottimo
Ottimo prodotto ottimo taglio, rasatura perfetta, e ottimo taglio
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Rispetto al modello precedente durante la rasatura
Per la migliore esperienza di rasatura, basata su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.