Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Rade, regola, rifinisce
Lama 360
Pettine regolabile 5 in 1
Philips OneBlade è caratterizzato da una tecnologia rivoluzionaria progettata per la cura del viso. Può radere peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione della lama, costituito da un rivestimento scorrevole combinato a punte arrotondate, facilita la rasatura. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 tagli al minuto) ed è quindi efficace anche sui peli più lunghi.
L'innovativa lama a 360° è in grado di flettersi in tutte le direzioni per adattarsi alle curve del viso. Il design consente contatto e controllo costanti della cute. Rifinisci e radi facilmente le zone difficili da raggiungere, con pochi movimenti e un comfort eccezionale.
Pettine dall'esclusivo design aperto per rifiniture precise senza rallentare e interrompere la routine, anche su capelli lunghi e spessi.
4.3
su 5
4425
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
tex11
05/05/2026
Italia
Compratore verificato
grande prodotto
ottimo rasoio,rasatura morbida ed efficace, da verificare il numero di barbe che puo' supportare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face
Date of Use 2026-04-03
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face
Date of Use 2026-04-03
Sargi
08/02/2026
Italia
Compratore verificato
Veramente eccezionale
Molto pratico e funzionale con un unico prodotto si riesce a radersi e anche A regolare la misura della barba.
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face
GIS1974
03/01/2026
Italia
Compratore verificato
Perfetto
Direi quasi perfetto mi trovo veramente bene ottima rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Rispetto al precedente modello QP210
Per la migliore esperienza di rasatura, basata su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.