Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rade, regola, rifinisce
Delicato sulla pelle
4 pettini regolabarba, ad aggancio
Ricaricabile, Wet & Dry
Progettato per lo styling del viso e per la cura del corpo, Philips OneBlade rade, regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza. Offre una rasatura semplice e confortevole grazie al rivestimento scorrevole e alle punte arrotondate. Inoltre, grazie alla lama che esegue 200 tagli al secondo, è efficace anche sui peli più lunghi.
Rifinisci la lunghezza della barba che desideri. Il rasoio Philips OneBlade è dotato di 4 pettini regolabarba: da 1 mm per creare un look da barba di un giorno, da 2 mm per una barba incolta, da 3 mm per una rifinitura precisa e da 5 mm per uno stile di barba incolta più lunga.
Linee precise in pochi secondi grazie alla lama a doppia direzione di taglio, che ti consente di vedere tutti i peli che stai tagliando.
4.3
su 5
4425
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
tex11
05/05/2026
Italia
Compratore verificato
grande prodotto
ottimo rasoio,rasatura morbida ed efficace, da verificare il numero di barbe che puo' supportare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face
Date of Use 2026-04-03
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face
Date of Use 2026-04-03
Sargi
08/02/2026
Italia
Compratore verificato
Veramente eccezionale
Molto pratico e funzionale con un unico prodotto si riesce a radersi e anche A regolare la misura della barba.
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face
GIS1974
03/01/2026
Italia
Compratore verificato
Perfetto
Direi quasi perfetto mi trovo veramente bene ottima rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Ogni lama dura fino a 4 mesi - Per un'eccellente esperienza di rasatura, sulla base di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.