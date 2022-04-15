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QP2510/10 OneBlade
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OneBladeLama di ricambio
Alimentatore A00390
OneBlade& OneBlade Pro Cappuccio protettivo
OneBladePettine regolabarba: 1 mm
OneBladePettine regolabarba: 2 mm
OneBladePettine regolabarba: 3 mm
OneBladePettine regolabarba 5 mm
OneBlade Pettine per il corpo: 3 mm
OneBladeProtezione della pelle
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