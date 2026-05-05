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QP2510/10 OneBlade

QP2510/10

4.3
| (4425) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto
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4.3

su 5

4425

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

05/05/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

grande prodotto

ottimo rasoio,rasatura morbida ed efficace, da verificare il numero di barbe che puo' supportare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face

Date of Use 2026-04-03

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face

Date of Use 2026-04-03

08/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Veramente eccezionale

Molto pratico e funzionale con un unico prodotto si riesce a radersi e anche A regolare la misura della barba.

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face

03/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Perfetto

Direi quasi perfetto mi trovo veramente bene ottima rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade

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