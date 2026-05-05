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Fuori produzione
4.3
su 5
4425
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
tex11
05/05/2026
Italia
Compratore verificato
grande prodotto
ottimo rasoio,rasatura morbida ed efficace, da verificare il numero di barbe che puo' supportare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face
Date of Use 2026-04-03
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade 360 QP2724/23 Face
Date of Use 2026-04-03
Sargi
08/02/2026
Italia
Compratore verificato
Veramente eccezionale
Molto pratico e funzionale con un unico prodotto si riesce a radersi e anche A regolare la misura della barba.
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP2724/14 Face
GIS1974
03/01/2026
Italia
Compratore verificato
Perfetto
Direi quasi perfetto mi trovo veramente bene ottima rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QP2520/16 OneBlade