Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
OneBlade: rade regola e rifinisce
Tutte le serie
OneBlade Intimate
Supporto
QP1924/20
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Dichiarazione di conformità UK - English (US)
Istruzioni d'uso
Tutti (7)
È possibile utilizzare Philips OneBlade su pelle asciutta o bagnata?
Come si usa OneBlade sul corpo?
Quando è necessario sostituire la lama di Philips OneBlade?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Dove si trova il numero di modello o il numero di serie del groomer o del regolacapelli Philips?
OneBladeCappuccio protettivo
OneBladePettine per il corpo Intimate: 3 mm
OneBlade2 lame SkinProtect
Cavo USB
Adattatore USB a parete HQ87
OneBlade1 lama SkinProtect
Philips OneBlade non funziona
Philips OneBlade non offre la rasatura completa attesa
È impossibile trovare l'adattatore/caricatore USB per il prodotto Philips
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Trova un centro di assistenza
Trova i centri di assistenza più vicini a te per riparazioni, diagnostica e ricambi originali
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti