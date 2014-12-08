Oggi ho acquistato questo rasoio dopo aver deciso di cambiare marca, ero abituato ai rasoi ad una sola testina e devo dire che questo è tutto un altro modo di fare la barba. Velocissimo il tempo di rasatura, rasatura confortevole, si adatta perfettamente al viso e non ha bisogno di tante passate, elimina sia peli lunghi che corti e non irrita molto. Ho una pelle molto delicata e non posso usare la classica lametta con la schiuma da barba. In definitiva posso solo dire che è un ottimo prodotto di qualità e spero che il tempo confermi la mia recensione e che possa essere d'aiuto a chi sta cercando il rasoio che fa per lui.