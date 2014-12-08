Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Testine oscillanti DualPrecision
50 min uso senza filo/1 h di ricarica
Rifinitore a scomparsa
Le testine DualPrecision radono alla perfezione peli lunghi e barba corta. 1. Le fessure radono i peli più lunghi. 2. I fori radono i peli più corti.
Le testine si flettono in più direzioni per stare sempre a contatto con la pelle: il tutto per darti una rasatura precisa, rapida e confortevole.
La prima lama elimina ogni pelo, mentre la seconda rade i peli sotto la superficie cutanea per una rasatura perfetta e pelle liscia.
4.5
su 5
20
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Francolino
08/12/2014
Italia
Piacevolissimo
Facile da usare e quel che cercavo, perché lo volevo con e senza filo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoio elettrico per rasatura a secco
fede71
08/03/2014
Italia
prodotto dalle caratteristiche eccellenti
e' un ottimo prodotto peccato solo che gli manchi una custodia dove poterlo rioporlo comunque philips potreppe ovviare al problema spedendo una custodia da pochi euro a tutti i suoi clienti registrati
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Spaceadventure
16/11/2013
Italia
Prodotto eccellente
Rasatura eccellente, precisa e confortevole. Durata della carica ottima: quasi due settimane. Materiali di qualità, realizzazione accurata.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoio elettrico per rasatura a secco