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Fuori produzione

Shaver series 5000 PowerTouchRasoio elettrico per rasatura a secco

PT870/16

4.5
| (20) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
DualPrecision
PowerTouch Plus aggiunge energia alle tue mattine. Ora avrai più minuti per ogni singola carica, testine totalmente lavabili e lame DualPrecision per una rasatura più pulita. Con PowerTouch Plus sbrigherai in un batter d'occhio la tua routine quotidiana.
Vedi tutti i vantaggi

Rimuove più peli

DualPrecision

  • Testine oscillanti DualPrecision

  • 50 min uso senza filo/1 h di ricarica

  • Rifinitore a scomparsa

Testine DualPrecision per radere i peli lunghi e quelli più corti

Testine DualPrecision per radere i peli lunghi e quelli più corti

Le testine DualPrecision radono alla perfezione peli lunghi e barba corta. 1. Le fessure radono i peli più lunghi. 2. I fori radono i peli più corti.

Pivot, Flex & Float

Pivot, Flex & Float

Le testine si flettono in più direzioni per stare sempre a contatto con la pelle: il tutto per darti una rasatura precisa, rapida e confortevole.

Le lame Super Lift & Cut sollevano i peli per una rasatura più precisa

Le lame Super Lift & Cut sollevano i peli per una rasatura più precisa

La prima lama elimina ogni pelo, mentre la seconda rade i peli sotto la superficie cutanea per una rasatura perfetta e pelle liscia.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

20

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

08/12/2014

Italia

Italia

Piacevolissimo

Facile da usare e quel che cercavo, perché lo volevo con e senza filo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

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08/03/2014

Italia

Italia

prodotto dalle caratteristiche eccellenti

e' un ottimo prodotto peccato solo che gli manchi una custodia dove poterlo rioporlo comunque philips potreppe ovviare al problema spedendo una custodia da pochi euro a tutti i suoi clienti registrati

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

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16/11/2013

Italia

Italia

Prodotto eccellente

Rasatura eccellente, precisa e confortevole. Durata della carica ottima: quasi due settimane. Materiali di qualità, realizzazione accurata.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

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