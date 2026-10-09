Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
PowerTouch Plus Rasoio elettrico per pelle asciutta
Fuori produzione
Supporto
PT870/14
Vai al negozio
Registra il prodotto
Registra il prodotto entro 90 giorni dall'acquisto e ottieni l'estensione della garanzia (si applicano termini e condizioni).
Istruzioni d'uso
Tutti (4)
Dove si trova il numero di modello/numero di serie sul rasoio elettrico Philips?
È possibile sostituire la batteria del rasoio Philips?
Come ottenere delle prestazioni ottimali dal rasoio Philips
È possibile ricaricare il rasoio Philips dopo ogni utilizzo?
Struttura di supporto per le testine di rasatura
ShaversSpazzolina pulizia
Philips Jet Clean non pulisce il rasoio Philips
Il rasoio Philips presenta delle perdite d'acqua