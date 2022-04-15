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Shaver series 3000 Rasoio elettrico per rasatura a secco
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Supporto
PT720/16
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Istruzioni d'uso
Tutti (3)
Dove si trova il numero di modello/numero di serie sul rasoio elettrico Philips?
È possibile sostituire la batteria del rasoio Philips?
È possibile ricaricare il rasoio Philips dopo ogni utilizzo?
Shaver series 3000Staffa
Struttura di supporto per le testine di rasatura
ShaversSpazzolina pulizia
Il rasoio Philips non si carica
Il rasoio Philips presenta delle perdite d'acqua