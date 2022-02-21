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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Super Lift&Cut
Testine flessibili
Circa 40 minuti di alimentazione senza filo per 14 rasature; si ricarica completamente in 8 ore, quindi è sempre pronto all'uso
Il sistema a due lame integrato nel nostro rasoio elettrico solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e profonda sotto il livello della pelle
Il rasoio si adatta automaticamente alla forma del viso e del collo per una rasatura più accurata
4.1
su 5
1249
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
21/02/2022
Italia
Ottimo rasoio
Ricaricabile, silenzioso, applicare pressione sul viso, non fa male
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Umberto67
25/02/2020
Italia
Compratore verificato
Prodotto base ma funzionale
Apparecchio molto semplice, ottime prestazioni per quanto mi riguarda. Ho sempre avuto rasoi Philips e mi sono sempre trovato bene.
Pro
Semplicità di utilizzo e pulizia
Contro
Assenza di contenitore per riporlo dopo l'uso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3530/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
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MARTINLUTERO
17/12/2019
Italia
Compratore verificato
E VERAMENTE UN OTTIMO RASOIO
E' MOLTO PRATICO DA USARE E TAGLIA ANCHE NELLE PARTI PIÙ' DIFFICILE INOLTRE IL FATTO DEL POTER LAVARE CON ACQUA LE TESTINE E' DI UNA COMODITÀ' E IGENEITA' ECCEZIONALE. SE POI LO SI TIENE CON L'APPOSITO SPRAY DETERGENTE GARAMTISCE UNA RASATURA PERFETTA. MOLTO BUONO
Pro
TUTTO
Contro
NULLA
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3520/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 S3520/06 Rasoio elettrico per rasatura a secco