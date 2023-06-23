ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

All-in-One Trimmer Serie 5000

Supporto

All-in-One TrimmerSerie 5000

MG5950/15

All-in-One Trimmer Serie 5000

Vai al negozio

Sfrutta al meglio il tuo prodotto

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

Dichiarazione di conformità UK - English (US)

  • ZIP file, 440.9 kB
  • 2 June 2026

Istruzioni d'uso

  • PDF file, 4.3 MB
  • 5 December 2024

Domande frequenti

Parti e accessori

Risoluzione dei problemi

Garanzia e assistenza

Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto

Trova un centro di assistenza

Trova i centri di assistenza più vicini a te per riparazioni, diagnostica e ricambi originali

Garanzia

Le nostre politiche di garanzia dei prodotti

Riparazione e sostituzione

Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti