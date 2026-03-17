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All-in-One TrimmerSerie 5000

MG5950/15

4.4
| (283) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto
Un solo strumento per uno styling completo
Crea il tuo look personale con questo rifinitore versatile, che include 12 accessori di qualità per lo styling di viso, capelli e corpo. Le lame autoaffilanti in acciaio inossidabile rimangono affilate come il primo giorno senza lubrificazione, per un taglio preciso.
Vedi tutti i vantaggi

Per viso, capelli e corpo

Un solo strumento per uno styling completo

  • 12 in 1: viso, testa e corpo

  • Lame in acciaio autoaffilanti

  • Tecnologia BeardSense

All-in-One per viso, testa e corpo

Questo rifinitore all-in-one offre 12 accessori per tutte le tue esigenze di rasatura. Rifinisci e modella lo stile di viso, capelli e corpo con la massima praticità.

Ottieni una rifinitura uniforme e bordi definiti

Il rifinitore con pettini multipli offre 14 impostazioni di lunghezza comprese tra 0,5 e 16 mm con intervalli di precisione fino a 1 mm, per stili sia con barba più corta che più lunga. Il profilo stretto dell'accessorio per rifinitura di precisione consente di creare contorni definiti e ritocchi di precisione. Ripulisci le zone di guance, mento e collo con il rifinitore in metallo per creare il tuo look.

Puoi dire addio ai peli del corpo

Esegui una rasatura in tutta praticità della zona al di sotto del collo grazie al nostro accessorio per la rasatura del corpo. Un esclusivo sistema di protezione della pelle rispetta le zone più sensibili, consentendoti di tagliare i peli a un'altezza minima di 0,5 mm, e grazie al pettine ad aggancio potrai anche rifinire i peli del corpo.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Parti e accessori

Recensioni

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4.4

su 5

283

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

17/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

rasoio

ottimo prodotto e soddisfatto in tutte le sue prestazioni

Pro

ottimo prodotto

Contro

niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000

27/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto top!

Pienamente soddisfatto!! Nel set c’è tutto il necessario per la cura di barba capelli e corpo. Consigliatissimo!

Pro

Set completo !

Contro

Incertezza su durata/ efficienza nel medio lungo periodo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1

27/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto versatile

Taglia bene e velocemente, con tanti accessori inclusi. Facile da usare

Pro

Praticità, velocità, semplicità

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di una rasatura dei peli del viso di 2,3 volte alla settimana, con una media di 11,5 minuti per ogni sessione