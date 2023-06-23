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Manuali e documentazione

Istruzioni d'uso

  • PDF file, 4.3 MB
  • 5 December 2024

Dichiarazione di conformità UE

  • PDF file, 651.2 kB
  • 17 December 2024

Domande frequenti

Parti e accessori

    Cavo USB

    CP1788/01
    • Compatibile solo con dispositivi con ricarica USB
    • Nero
    • Lunghezza cavo: 92 cm
    • 2 pin

    Adattatore USB a parete HQ87

    CP0909/01
    • Rasoi da donna 8000/6000
    • Rifinitori all-in-one 9000/7000/5000
    • Rasoi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • Adattatore a due contatti da 7,5 Watt per i paesi UE

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