Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
11 in 1: viso, testa e corpo
Lame in acciaio autoaffilanti
Tecnologia BeardSense
Questo rifinitore all-in-one offre 11 accessori per tutte le tue esigenze di rasatura. Rifinisci e modella lo stile di viso, capelli e corpo con la massima praticità.
Il rifinitore con pettini multipli offre 11 impostazioni di lunghezza comprese tra 0,5 e 16 mm con intervalli di precisione di 1 mm, per stili sia con barba più corta che più lunga. Rifinisci i contorni e ripulisci le zone di guance, mento e collo con il rifinitore in metallo per creare il tuo look.
Esegui una rasatura in tutta praticità della zona al di sotto del collo grazie al nostro accessorio per la rasatura del corpo. Un esclusivo sistema di protezione della pelle rispetta le zone più sensibili, consentendoti di tagliare i peli a un'altezza minima di 0,5 mm, e grazie al pettine ad aggancio potrai anche rifinire i peli del corpo.
4.4
su 5
283
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
tarmac61
17/03/2026
Italia
Compratore verificato
rasoio
ottimo prodotto e soddisfatto in tutte le sue prestazioni
Pro
ottimo prodotto
Contro
niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000
Nevermind73
27/02/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto top!
Pienamente soddisfatto!! Nel set c’è tutto il necessario per la cura di barba capelli e corpo. Consigliatissimo!
Pro
Set completo !
Contro
Incertezza su durata/ efficienza nel medio lungo periodo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1
danb82
27/01/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto versatile
Taglia bene e velocemente, con tanti accessori inclusi. Facile da usare
Pro
Praticità, velocità, semplicità
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1
Sulla base di una rasatura dei peli del viso di 2,3 volte alla settimana, con una media di 11,5 minuti per ogni sessione