Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
10 in 1: viso, testa e corpo
Lame in acciaio autoaffilanti
Tecnologia BeardSense
Questo rifinitore all-in-one offre 10 accessori per tutte le tue esigenze di rasatura. Rifinisci e modella lo stile di viso, capelli e corpo con la massima praticità.
Il rifinitore con pettini multipli offre 11 impostazioni di lunghezza comprese tra 0,5 e 16 mm con intervalli di precisione di 1 mm, per stili sia con barba più corta che più lunga. Il profilo stretto dell'accessorio per rifinitura di precisione consente di creare contorni definiti e ritocchi di precisione. Ripulisci le zone di guance, mento e collo con il rifinitore in metallo per creare il tuo look.
Rifinisci in modo efficace i peli del corpo con il pettine ad aggancio.
4.4
su 5
1779
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
tarmac61
17/03/2026
Italia
Compratore verificato
rasoio
ottimo prodotto e soddisfatto in tutte le sue prestazioni
Pro
ottimo prodotto
Contro
niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000
Nevermind73
27/02/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto top!
Pienamente soddisfatto!! Nel set c’è tutto il necessario per la cura di barba capelli e corpo. Consigliatissimo!
Pro
Set completo !
Contro
Incertezza su durata/ efficienza nel medio lungo periodo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1
danb82
27/01/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto versatile
Taglia bene e velocemente, con tanti accessori inclusi. Facile da usare
Pro
Praticità, velocità, semplicità
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1
Sulla base di una rasatura dei peli del viso di 2,3 volte alla settimana, con una media di 11,5 minuti per ogni sessione