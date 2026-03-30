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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
LUM11362U3021X2
11362U3021
11362U3021X2
Fino al 100% di luminosità in più*
Luce bianca fredda da 6000 K
Lampade LED di maggiore durata
HL [~H11], utilizzo fuoristrada
Per un look contemporaneo con luce bianca fredda, sostituisci le lampade della tua auto con le lampadine LED Philips Ultinon Pro3021. Dotate di potenti chip LED con una temperatura di colore di 6000 Kelvin, queste lampadine di qualità superiore sono progettate per un'esperienza di guida confortevole. Individua gli ostacoli più velocemente e guida con maggiore sicurezza senza abbagliare gli altri utenti della strada. Le lampadine LED Philips Ultinon Pro3021 offrono prestazioni ed eleganza.
La luce LED è una luce di qualità che dura più a lungo. Le lampadine Philips Ultinon Pro3021 hanno un design resistente con un dissipatore di calore ad alte prestazioni che allontana il calore dai componenti critici dei fari. Offrono fino a 2.000 ore di durata, ovvero una durata potenzialmente quattro volte superiore rispetto alle lampadine alogene che sostituiscono***.
Le dimensioni ottimizzate delle lampadine LED sono fondamentali perché alcune ottiche dei fari possono essere molto piccole. Mentre altre soluzioni LED retrofit sul mercato possono includere un driver box esterno, il LED Philips Ultinon Pro3021 offre un driver box integrato, rendendo l'installazione più rapida e semplice. Grazie al design compatto, si adatta a una più ampia gamma di modelli di auto e può essere facilmente installato da meccanici specialisti. Passa alla tecnologia LED! Fai riferimento alle istruzioni dettagliate qui**** e all'elenco di compatibilità illustrativo qui*****.
3.8
su 5
256
Recensioni
Ameo61
30/03/2026
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è veramente funzionale.
Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori
Scaby
13/11/2025
Italia
Compratore verificato
Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!
Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Ultimo rosso
01/11/2025
Italia
Compratore verificato
Led Philips
Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Rispetto allo standard minimo legale per le lampade alogene
È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili. L'uso delle lampadine non è consentito su strade pubbliche.
Per i dettagli, visita il sito Philips.com/AutomotiveSupport
Disponibile sul sito Philips.com/LEDcompatibility-check
Visita il sito Philips.com/LED-bulbs