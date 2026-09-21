Straordinaria. La firma audio Philips per Fidelio

I driver a cupola personalizzati con rivestimento in ceramica e sospensione in seta creano un audio naturale e bilanciato che ti immerge nella musica. Dai bassi serrati e controllati ai medi caldi, agli alti brillanti e alla precisa separazione degli strumenti, i brani che ami hanno tutto lo spazio per esprimersi.