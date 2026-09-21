Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Nuova
L5/00
Create per chi ama ascoltare
Lascia respirare la musica che ami. Queste cuffie wireless over-ear di alta qualità abbinano il raffinato audio Fidelio a un comfort eccezionale e al nostro sistema di controllo del rumore più intelligente di sempre. Indossale e ti porteranno lontano.
Audio naturale raffinato
Cancellazione adattiva del rumore
Leggerezza e comfort per tutto il giorno
Qualità delle chiamate superiore
I driver a cupola personalizzati con rivestimento in ceramica e sospensione in seta creano un audio naturale e bilanciato che ti immerge nella musica. Dai bassi serrati e controllati ai medi caldi, agli alti brillanti e alla precisa separazione degli strumenti, i brani che ami hanno tutto lo spazio per esprimersi.
Algoritmi più intelligenti si adattano continuamente all'ambiente circostante e alla vestibilità delle cuffie, per un ascolto immersivo senza alcuno sforzo. Le variazioni nell'aderenza dei padiglioni durante i movimenti vengono compensate, mentre la Modalità di avviso si attiva automaticamente negli ambienti silenziosi. Comunque ti muova e ovunque tu vada, l'equilibrio tra immersione e percezione dell'ambiente circostante è sempre perfetto.
La struttura progettata con precisione e la morbida fascia in similpelle proteica distribuiscono uniformemente il Peso, mentre i padiglioni ovali offrono un efficace isolamento acustico passivo. Un pannello sensibile al tocco consente di controllare il volume con un semplice gesto e la musica si mette in pausa quando togli le cuffie.
Recensioni