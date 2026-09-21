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Nuova

FidelioCuffie over-ear

L5/00

Create per chi ama ascoltare

Lascia respirare la musica che ami. Queste cuffie wireless over-ear di alta qualità abbinano il raffinato audio Fidelio a un comfort eccezionale e al nostro sistema di controllo del rumore più intelligente di sempre. Indossale e ti porteranno lontano.

Vedi tutti i vantaggi

Create per chi ama ascoltare

  • Audio naturale raffinato

  • Cancellazione adattiva del rumore

  • Leggerezza e comfort per tutto il giorno

  • Qualità delle chiamate superiore

Straordinaria. La firma audio Philips per Fidelio

I driver a cupola personalizzati con rivestimento in ceramica e sospensione in seta creano un audio naturale e bilanciato che ti immerge nella musica. Dai bassi serrati e controllati ai medi caldi, agli alti brillanti e alla precisa separazione degli strumenti, i brani che ami hanno tutto lo spazio per esprimersi.

Cancellazione adattiva del rumore, ora più precisa che mai

Algoritmi più intelligenti si adattano continuamente all'ambiente circostante e alla vestibilità delle cuffie, per un ascolto immersivo senza alcuno sforzo. Le variazioni nell'aderenza dei padiglioni durante i movimenti vengono compensate, mentre la Modalità di avviso si attiva automaticamente negli ambienti silenziosi. Comunque ti muova e ovunque tu vada, l'equilibrio tra immersione e percezione dell'ambiente circostante è sempre perfetto.

Design Fidelio. Comfort eccezionale e leggerezza

La struttura progettata con precisione e la morbida fascia in similpelle proteica distribuiscono uniformemente il Peso, mentre i padiglioni ovali offrono un efficace isolamento acustico passivo. Un pannello sensibile al tocco consente di controllare il volume con un semplice gesto e la musica si mette in pausa quando togli le cuffie.

Specifiche tecniche

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