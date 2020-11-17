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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
HX8341/01
1 beccuccio
AirFloss Ultra rimuove fino al 99,9% di placca dalle zone trattate.***
La nostra tecnologia combina aria e micro gocce di collutorio o acqua per una pulizia profonda ma delicata tra i denti e lungo il bordo gengivale.
La pulizia interdentale è molto importante per la salute orale. AirFloss è un modo semplice per eseguire una pulizia interdentale più profonda e creare una sana abitudine.
3.7
su 5
934
Recensioni
Gianca72
17/11/2020
Italia
Compratore verificato
Il prodotto da risultati molto buoni
Con questo prodotto ho sostituito il filo interdentale aggiungendo alla pulizia il getto di aria e collutorio che così arriva anche negli spazi più difficili da raggiungere. La batteria permette un uso giornaliero con ricarica una volta alla settimana senza problemi.
Pro
Getto regolabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Pietroerre
16/11/2020
Italia
Compratore verificato
Prodotto con buone funzioni e facile da usare
Consigliabile per tutti. Prodotto estremamente pratico ed efficace
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Miche60
14/11/2020
Italia
Compratore verificato
Al di sopra delle aspettative. Ottimo.
Funziona perfettamente e sostituisce filo interdentale e scovolino migliorando la pulizia.
Pro
Pratico
Contro
Bisogna abituarsi all'uso per non spruzzare in giro
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Se utilizzato in combinazione con uno spazzolino e un collutorio antimicrobico in pazienti con gengivite da lieve a moderata. AirFloss è progettato per aiutare coloro che utilizzano il filo interdentale in modo irregolare ad acquisire una sana abitudine di pulizia quotidiana. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/airfloss/faq.
* *Lo stesso prodotto, a seconda del paese e dei canali, può essere denominato AirFloss Ultra o AirFloss Pro.
* * * a seconda della frequenza dello spruzzo selezionata