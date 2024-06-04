Philips da moltissimi anni è nel campo dell'igiene orale con diversi prodotti concentrando tutte le energie nella ricerca senza, però, perdere di vista il design. Con questo prodotto Philips Care ha dimostrato tutto il lavoro svolto con un prodotto veramente valido rispetto alla concorrenza. Quando si apre la confezione si rimane estasiati dall'ergonomicità e dalla piacevolissima sensazione tattile del manico, dalle linee sobrie ed eleganti e dai led che indicano il programma che si vuole utilizzare per lavarsi i denti. Continuando a scartocciare sono rimasto colpito dal bicchierino che si utilizza come caricatore semplicemente appoggiando il SonicCare come si farebbe con uno spazzolino tradizionale. Questa idea semplice valorizza lo spazzolino e lo fa amalgamare al meglio con l'ambiente intorno non facendolo stonare da tutto l'arredamento del bagno di qualsiasi gusto e colore esso sia. Inoltre il bicchierino risulta staccabile dalla ricarica e quindi facilmente lavabile nel caso ce ne fosse bisogno. Philips ha pensato anche ai vari spostamenti o viaggi con la necessità di portare con sé lo spazzolino creando un cofanetto molto bello nel cui interno si alloggerà lo spazzolino con le sue setole di ricambio rendendo il tutto igienico e pratico. Ma SonicCare non si ferma qui! noto con piacere che il cofanetto è anche una postazione ricaricabile, basta collegare al cofanetto uno spinotto mini usb in dotazione ed il gioco è fatto! Geniale davvero! Lavarsi i denti è un vero piacere, le setole (a scelta una più grande e l’altra più piccola) sono della giusta durezza ed i programmi di pulizia semplicemente facili da scegliere semplicemente premendo più volte il pulsante di accensione. Ho usato anche altri spazzolini elettrici di altre marche ma questo risulta essere quello che rende la pulizia dei denti davvero piacevole e soprattutto efficace lasciando una sensazione di pulizia mai vista. In definitiva è un prodotto che consiglio vivamente a chi si voglia avvicinare alla nuova era per una igiene orale valida senza rinunciare alla bellezza ed eleganza estetica.