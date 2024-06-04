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Fuori produzione

Philips Sonicare AirFlossIdropulsore - Spazzolino elettrico ricaricabile

HX8111/02

4.5

| (66) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto

Philips AirFloss: pulizia interdentale davvero semplice

Se il filo interdentale non fa parte delle tue normali abitudini di pulizia orale, non stai rimuovendo i batteri che si possono accumulare tra i denti. Philips Sonicare AirFloss ti consente di ottenere una pulizia profonda ogni giorno senza dover ricorrere al filo interdentale.

Vedi tutti i vantaggi

Migliora efficacemente e delicatamente l'igiene orale

Philips AirFloss: pulizia interdentale davvero semplice

  • Ricaricabile

  • Con 1 beccuccio

Tecnologia Microburst per pulire con la pressione di un tasto

Tecnologia Microburst per pulire con la pressione di un tasto

La tecnologia Microburst applica un veloce colpo di aria pressurizzata e microgocce d'acqua per pulire in profondità gli spazi interdentali che il normale spazzolino non riesce a raggiungere.

Utilizzo con un solo pulsante; semplice come fare clic col mouse

Utilizzo con un solo pulsante; semplice come fare clic col mouse

Utilizzo semplice con un solo pulsante per una facile pulizia in 60 secondi.

Sottile beccuccio angolato per raggiungere facilmente anche i punti più difficili

Sottile beccuccio angolato per raggiungere facilmente anche i punti più difficili

Sottile beccuccio angolato per raggiungere facilmente anche i punti più difficili

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

66

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

2

04/06/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Pulizia debti gengive

Ottimo prodotto. Permette una profonda pulizia degli spazi tra dente e dente e dente gengiva. Meglio del filo interdentale. Buona durata della carica.

Pro

Funzionalità

Contro

Fragilità dell'attacco del coperchietto serbatoio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Data di utilizzo 2022-06-04

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Data di utilizzo 2022-06-04

05/01/2014

Italia

Italia

una carezza sulla pelle

un prodotto eccellente,lo uso quasi tutti i giorni e posso solo dire di essere più che soddisfatto.sulla pelle è molto delicato,non irrita e basta una rasatura per avere risultati eccellenti,avendo la pelle sensibile finalmente sono soddisfatto dei risultati della rasatura,spesso mi capitava di avere irritazioni ed una scarsa rasatura anche dopo più passate.lo consiglio vivamente

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Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

18/12/2013

Italia

Italia

Veramente un prodotto innovativo

La confezione contiene varie testine, una più utile dell'altra, in quanto consente con estrema facilità lo smontaggio e il rimontaggio di una o di un altra testina. Rasatura ottima e precisa, per capelli, naso, barba etc. Durata batteria molto elevata, bello da vedere, facile e maneggevole. Consigliabile altamente l'aquisto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Sì, consiglio questo prodotto

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  1. Paragonato all'uso del solo spazzolino manuale