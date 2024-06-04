Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Philips AirFloss: pulizia interdentale davvero semplice
Se il filo interdentale non fa parte delle tue normali abitudini di pulizia orale, non stai rimuovendo i batteri che si possono accumulare tra i denti. Philips Sonicare AirFloss ti consente di ottenere una pulizia profonda ogni giorno senza dover ricorrere al filo interdentale.
Ricaricabile
Con 1 beccuccio
La tecnologia Microburst applica un veloce colpo di aria pressurizzata e microgocce d'acqua per pulire in profondità gli spazi interdentali che il normale spazzolino non riesce a raggiungere.
Utilizzo semplice con un solo pulsante per una facile pulizia in 60 secondi.
Sottile beccuccio angolato per raggiungere facilmente anche i punti più difficili
4.5
su 5
66
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Pirolo
04/06/2024
Italia
Compratore verificato
Pulizia debti gengive
Ottimo prodotto. Permette una profonda pulizia degli spazi tra dente e dente e dente gengiva. Meglio del filo interdentale. Buona durata della carica.
Pro
Funzionalità
Contro
Fragilità dell'attacco del coperchietto serbatoio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Data di utilizzo 2022-06-04
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Data di utilizzo 2022-06-04
biriddu
05/01/2014
Italia
una carezza sulla pelle
un prodotto eccellente,lo uso quasi tutti i giorni e posso solo dire di essere più che soddisfatto.sulla pelle è molto delicato,non irrita e basta una rasatura per avere risultati eccellenti,avendo la pelle sensibile finalmente sono soddisfatto dei risultati della rasatura,spesso mi capitava di avere irritazioni ed una scarsa rasatura anche dopo più passate.lo consiglio vivamente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
gab1
18/12/2013
Italia
Veramente un prodotto innovativo
La confezione contiene varie testine, una più utile dell'altra, in quanto consente con estrema facilità lo smontaggio e il rimontaggio di una o di un altra testina. Rasatura ottima e precisa, per capelli, naso, barba etc. Durata batteria molto elevata, bello da vedere, facile e maneggevole. Consigliabile altamente l'aquisto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Paragonato all'uso del solo spazzolino manuale