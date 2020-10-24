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Philips Sonicare EasyClean Spazzolino elettrico sonico
Fuori produzione
Supporto
HX6511/02
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Istruzioni d'uso
Tutti (14)
È possibile utilizzare il caricatore Sonicare AirFloss con altri spazzolini?
È possibile sostituire la batteria dello spazzolino Sonicare?
Perché c'è uno spazio tra la testina e il manico dello spazzolino?
Quanto deve durare la batteria dello spazzolino Sonicare?
È possibile utilizzare il caricatore Sonicare con altri spazzolini?
Philips SonicareCaricatore
UV SanitizerIgienizzatore UV
Philips SonicareCustodia da viaggio in plastica
Lo spazzolino Sonicare non vibra
La vibrazione dello spazzolino Sonicare è meno intensa
Lo spazzolino Sonicare non si carica
Lo spazzolino Sonicare si spegne da solo
La testina si stacca dallo spazzolino Sonicare
Lo spazzolino Philips Sonicare è molto rumoroso