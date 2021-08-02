Dopo un paio di giorni dall'ordine è arrivato: supporto dello spazzolino incluso di batteria ricaricabile già montata all'interno, caricatore 22Vca per la batteria e uno spazzolino; quello che avevo ordinato. Subito aperto, subito messo sotto carica e dopo circa un paio d'ore, subito testato. Appena attivato il rumore prodotto è completamente diverso dallo spazzolino "rotativo" usato fino al giorno prima; questo non ronza, quasi sibila sottovoce, ruotando a velocità percettibilmente superiore. Usandolo, la prima impressione è che il lavaggio sia molto più piacevole; è molto delicato, ma molto, molto più efficace. Esperienza completamente diversa dagli spazzolini elettrici "rotativi". Con questo spazzolino devi premere poco, ma davvero poco, contro il dente. L'effetto è quello di una leggera vibrazione su denti e gengive, tanto che i primi 30 secondi pensavo che lo spazzolino non spazzolasse ma emettesse soltanto un sibilo. In conclusione dopo due giorni dall'acquisto, direi ottimo; lo consiglio vivamente. Anzi se siete tentati dall'esperienza dello spazzolino elettrico, suggerisco di investire subito in un SoniCare di questo livello, (ce ne sono di molto più costosi, con funzioni aggiuntive che personalmente non mi interessavano). Io stesso se lo avessi acquistato da subito, avrei risparmiato i costi sostenuti per spazzolini poco più economici ma molto meno performanti. E' chiaro che quanto sopra è la mia opinione personale, condivisibile o meno. Sicuramente nel caso di problemi futuri avrò lo stesso zelo segnalandoli su questo sito. Per ora tutto ottimo, lo consiglio vivamente. Roby64MB.