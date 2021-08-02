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  • Migliore rimozione della placca
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Fuori produzione

Philips Sonicare EasyCleanSpazzolino elettrico sonico

HX6511/02

4.3
| (1094) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Migliore rimozione della placca
L'esclusiva azione di pulizia dinamica dello spazzolino elettrico Sonicare raggiunge in maniera delicata ma efficace gli spazi interdentali e il bordo gengivale.
Vedi tutti i vantaggi

Lo spazzolino Sonicare più avanzato

Migliore rimozione della placca

  • 1 modalità

  • 1 testina

L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti

L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.

Testina angolata per raggiungere più agevolmente la zona posteriore

Testina angolata per raggiungere più agevolmente la zona posteriore

Il collo della testina dello spazzolino, dall'angolatura esclusiva, consente di raggiungere più facilmente i denti posteriori, rimuovendo la placca nelle zone più difficili.

Sicuro e delicato

Sicuro e delicato

Philips Sonicare è uno spazzolino elettrico delicato per apparecchi ortodontici (le testine si usurano prima quando usate sugli apparecchi) ed è sicuro da utilizzare anche su impianti odontoiatrici (otturazioni, corone, faccette) e tasche parodontali.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

1094

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

02/08/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Pulisce molto bene

Pulisce molto bene i denti, mi piacerebbe trovare anche una testina con setole della stessa lunghezza

Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico

Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico

06/03/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

il prodotto è eccellente , lo uso e mi trovo bene

e un buon prodotto , la batteria dura molto tempo, pulisce bene e ti dice anche quando cambiare le parti da pulire ..lo consiglio vivamente , una volta che lo usi ti rendi conto che manualmente non si può pulire cosi bene.

Pro

robusto , è resistente .. la batteria dura tanto, facile da usare

Contro

il prezzo degli ricambi è tantino alto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico

27/01/2021

Italia

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Compratore verificato

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Acquistato per regalo, chi lo ha ricevuto è molto contento del prodotto e della sua efficacia nella pulizia.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità clean

  2. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale