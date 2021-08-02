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Fuori produzione
1 modalità
1 testina
Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.
Il collo della testina dello spazzolino, dall'angolatura esclusiva, consente di raggiungere più facilmente i denti posteriori, rimuovendo la placca nelle zone più difficili.
Philips Sonicare è uno spazzolino elettrico delicato per apparecchi ortodontici (le testine si usurano prima quando usate sugli apparecchi) ed è sicuro da utilizzare anche su impianti odontoiatrici (otturazioni, corone, faccette) e tasche parodontali.
4.3
su 5
1094
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Paghe27
02/08/2021
Italia
Compratore verificato
Pulisce molto bene
Pulisce molto bene i denti, mi piacerebbe trovare anche una testina con setole della stessa lunghezza
Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico
Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico
miculescu
06/03/2021
Italia
Compratore verificato
il prodotto è eccellente , lo uso e mi trovo bene
e un buon prodotto , la batteria dura molto tempo, pulisce bene e ti dice anche quando cambiare le parti da pulire ..lo consiglio vivamente , una volta che lo usi ti rendi conto che manualmente non si può pulire cosi bene.
Pro
robusto , è resistente .. la batteria dura tanto, facile da usare
Contro
il prezzo degli ricambi è tantino alto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico
Marco6666
27/01/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Acquistato per regalo, chi lo ha ricevuto è molto contento del prodotto e della sua efficacia nella pulizia.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EasyClean HX6511/50 Spazzolino elettrico sonico
sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità clean
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale