Quando l'igienista mi ha proposto di acquistare questo spazzolino per migliorare la pulizia dei denti di mio figlio che ha l'apparecchio fisso, pensavo fosse la solita "pubblicità" e, visto che costa molto più di un normale spazzolino elettrico, ho aspettato un po'. Poi ho approfittato di un'offerta e l'ho comprato, ora lo usiamo tutti in famiglia, ognuno ha trovato il proprio livello di intensità e non possiamo più farne a men! E' davvero molto meglio dei normali spazzolini elettrici.