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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX680A
HX6807/35
Rimuove fino a 7 volte più placca
Denti fino al 100% più bianchi
Setole medie
Compatibile con tutti gli spazzolini Sonicare ad eccezione di Philips One e Kids
Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.
Le innumerevoli setole disposte a forma di diamante di DiamondClean sono in grado di rimuovere le macchie dovute a cibi e bevande. Un sorriso più bianco fino al 100%*, in soli 7 giorni.
Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™**. La testina Philips Sonicare W2 Optimal White si sincronizza con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™**, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per un bianco eccezionale. Tu devi solo iniziare a spazzolare.
4.6
su 5
380
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
Mary2023
14/06/2023
Italia
Dipendente Philips
Prodotto eccellente!
[Employee of philipsglobal] La testina White è di qualità ottima, delicata ed efficace per la rimozione delle macchie superficiali!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per W2 Optimal White HX6068/12 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
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Katia sca
07/06/2023
Italia
Parte della promozione
Ottimo
Ottime testine,le setole permettono di avere denti bianche e puliti in poco tempo
Pro
Denti bianchi in poco tempo
Contro
No
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per W2 Optimal White HX6068/12 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
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Valmic1997
25/05/2023
Italia
Parte della promozione
Ottime testine
Ho provato queste testine per due settimane prima di scrivere questa recensione e devo dire che mi sto trovando molto bene. I denti sono visibilmente più bianchi, dovuta all’ottimo lavoro delle testine e della loro forma. Infatti le straconsiglio per chi vuole una pulizia profonda e denti più bianchi fin da subito. La sostituzione della testina è velocissima e molto comoda. Le consiglio!! Non ho trovato nessun difetto
Pro
L’eccellente pulizia
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per W2 Optimal White HX6068/12 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per W2 Optimal White HX6068/12 Testine standard per spazzolino sonico
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™