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Fuori produzione

Philips Sonicare W2 Optimal White4x Testine bianche per spazzolino sonico

HX6064/10

4.6
| (380) Recensioni | 97% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Bianco
Bianco
Nero
Nero
Denti più bianchi fino al 100% in appena una settimana*
La testina W2 Optimal White è perfetta per chi desidera una pulizia profonda, per denti più bianchi e senza macchie e un sorriso radioso. La testina è ideale anche per mantenere la luminosità ottenuta fra un trattamento sbiancante professionale e l'altro
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Sostituire ogni 3 mesi per risultati ottimali

Denti più bianchi fino al 100% in appena una settimana*

  • Rimuove fino a 7 volte più placca

  • Denti fino al 100% più bianchi

  • Setole medie

  • Compatibile con tutti gli spazzolini Sonicare ad eccezione di Philips One e Kids

Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Le setole a diamante ti regalano denti fino al 100% più bianchi in 1 settimana

Le setole a diamante ti regalano denti fino al 100% più bianchi in 1 settimana

Le innumerevoli setole disposte a forma di diamante di DiamondClean sono in grado di rimuovere le macchie dovute a cibi e bevande. Un sorriso più bianco fino al 100%*, in soli 7 giorni.

Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali**

Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali**

Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™**. La testina Philips Sonicare W2 Optimal White si sincronizza con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™**, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per un bianco eccezionale. Tu devi solo iniziare a spazzolare.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

380

Recensioni

97%

di utenti consiglia questo prodotto

14/06/2023

Italia

Italia

Dipendente Philips

Prodotto eccellente!

[Employee of philipsglobal] La testina White è di qualità ottima, delicata ed efficace per la rimozione delle macchie superficiali!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per W2 Optimal White HX6068/12 Testine standard per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per W2 Optimal White HX6068/12 Testine standard per spazzolino sonico

07/06/2023

Italia

Italia

Ottimo

Ottime testine,le setole permettono di avere denti bianche e puliti in poco tempo

Pro

Denti bianchi in poco tempo

Contro

No

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per W2 Optimal White HX6068/12 Testine standard per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per W2 Optimal White HX6068/12 Testine standard per spazzolino sonico

25/05/2023

Italia

Italia

Ottime testine

Ho provato queste testine per due settimane prima di scrivere questa recensione e devo dire che mi sto trovando molto bene. I denti sono visibilmente più bianchi, dovuta all’ottimo lavoro delle testine e della loro forma. Infatti le straconsiglio per chi vuole una pulizia profonda e denti più bianchi fin da subito. La sostituzione della testina è velocissima e molto comoda. Le consiglio!! Non ho trovato nessun difetto

Pro

L’eccellente pulizia

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per W2 Optimal White HX6068/12 Testine standard per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

  2. L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™