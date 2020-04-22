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  • Pulizia ultra sensibile. Comfort ultra morbido.
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Fuori produzione

Philips Sonicare SensitiveTestine standard per spazzolino sonico

HX6052/05

4.3
| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Pulizia ultra sensibile. Comfort ultra morbido.
La testina Philips Sonicare Sensitive è ideale per la pulizia di denti e gengive sensibili e doloranti
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Pulizia superiore per denti e gengive sensibili

Pulizia ultra sensibile. Comfort ultra morbido.

  • Pacco da 2

  • Misura standard

  • Ad aggancio

  • Per denti e gengive sensibili

L'innovativo design delle setole rimuove delicatamente la placca

L'innovativo design delle setole rimuove delicatamente la placca

Questa testina Philips Sonicare è dotata di setole morbidissime per una pulizia delicata ed efficace. Inoltre è dotata di un profilo che consente di lavare i denti in modo più delicato. Disponibile anche in versione più piccola e di dimensioni compatte, per una pulizia più precisa.

Rimuove più placca rispetto a uno spazzolino manuale

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La testina Philips Sonicare Sensitive è clinicamente testata e consente di rimuovere più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

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La tecnologia sonica avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rompono e rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

22/04/2020

Italia

Italia

Buon prodotto!

Testina adatta per chi come me ha le gengive sensibili.Per questo mi trovo meglio con questa testina rispetto a quella standard. Soddisfatta !

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico

12/08/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

per le mie gengive, il sensitive è eccellente

Consigliato per gengive sensibili, dovrebbe esserci la versione in nero, sarebbe perfetto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6052/07 Testine Philips Sonicare Standard

Sì, consiglio questo prodotto

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18/03/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo spazzolino sonico

Probabilmente io premo un po' troppo per cattiva abitudine, male setole si consumano un rapidamente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6052/07 Testine Philips Sonicare Standard

Sì, consiglio questo prodotto

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