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NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
HX680A
HX6807/35
HX960V
HX9611/19
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX684B
HX6850/57
HX680A
HX6807/04
HX960V
HX9611/21
HX960K
HX9611/22
HX680U
HX6800/63
Pacco da 2
Misura standard
Ad aggancio
Per denti e gengive sensibili
Questa testina Philips Sonicare è dotata di setole morbidissime per una pulizia delicata ed efficace. Inoltre è dotata di un profilo che consente di lavare i denti in modo più delicato. Disponibile anche in versione più piccola e di dimensioni compatte, per una pulizia più precisa.
La testina Philips Sonicare Sensitive è clinicamente testata e consente di rimuovere più placca rispetto a uno spazzolino manuale.
La tecnologia sonica avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rompono e rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.
4.3
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
octavia79
22/04/2020
Italia
Buon prodotto!
Testina adatta per chi come me ha le gengive sensibili.Per questo mi trovo meglio con questa testina rispetto a quella standard. Soddisfatta !
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico
Koky63
12/08/2021
Italia
Compratore verificato
per le mie gengive, il sensitive è eccellente
Consigliato per gengive sensibili, dovrebbe esserci la versione in nero, sarebbe perfetto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6052/07 Testine Philips Sonicare Standard
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6052/07 Testine Philips Sonicare Standard
Laura 63
18/03/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo spazzolino sonico
Probabilmente io premo un po' troppo per cattiva abitudine, male setole si consumano un rapidamente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6052/07 Testine Philips Sonicare Standard
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per S Sensitive HX6052/07 Testine Philips Sonicare Standard