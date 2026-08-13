Età dai 3 anni in su

La testina standard Philips Sonicare For Kids è caratterizzata da un profilo sagomato che si adatta ai denti del bambino a partire dai 3 anni e setole morbide per una pulizia delicata. Presenta anche un rivestimento in gomma sul retro della testina per una pulizia più sicura e più piacevole. È disponibile anche nella versione standard più grande per bambini dai 7 anni.