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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HX6032/33
Confezione doppia
Dimensioni ridotte
Ad aggancio
Pulizia adatta ai bambini
La testina standard Philips Sonicare For Kids è caratterizzata da un profilo sagomato che si adatta ai denti del bambino a partire dai 3 anni e setole morbide per una pulizia delicata. Presenta anche un rivestimento in gomma sul retro della testina per una pulizia più sicura e più piacevole. È disponibile anche nella versione standard più grande per bambini dai 7 anni.
La nostra potenza sonica ti permette di sfruttare al meglio il tempo limitato che i tuoi bambini dedicano a lavarsi i denti mentre sviluppano delle sane abitudini e perfezionano la loro tecnica di pulizia.
La tecnologia sonica avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.
Recensioni
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale