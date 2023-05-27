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Philips Sonicare ProResultsTestine Philips Sonicare Standard

HX6012/07

4.2
| (19) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto
Prestazioni superiori.* Qualità garantita.
In qualità di prodotto di punta, la testina Philips Sonicare ProResults è ideale per i consumatori Philips Sonicare vecchi e nuovi che desiderano continuare l'autentica esperienza di pulizia Sonicare a un valore incredibile.
Vedi tutti i vantaggi
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ProtectiveClean 4300

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ProtectiveClean 5100

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Prestazioni superiori a un valore superiore

Prestazioni superiori.* Qualità garantita.

  • Confezione doppia

  • Misura standard

  • Ad aggancio

  • Pulizia totale

Prestazioni ottimali Philips Sonicare

Prestazioni ottimali Philips Sonicare

Questa testina dello spazzolino Philips Sonicare ha un profilo sagomato per adattarsi naturalmente alla forma dei tuoi denti e per pulire le aree difficili da raggiungere.

Rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

Rimuove la placca fino a 2 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

Questa testina rimuove fino a 2 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

Tecnologia sonica avanzata Philips Sonicare

La tecnologia sonica avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

19

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

27/05/2023

Italia

Italia

Testine eccezionali!

Le testine soniche di Philips si confermano un prodotto davvero utile, direi quasi indistruttibile. Nonostante io abbia scelto la durezza media, si sono dimostrate efficaci contro la placca, ma delicate per le gengive. Le consiglio a chiunque abbia uno spazzolino sonico compatibile. Nulla da ridire sulla qualità del prodotto.

Pro

Delicatezza sulle gengive, rimozione efficace della placca

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProResults HX6014/07 Testine standard per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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23/05/2023

Italia

Italia

Dipendente Philips

Prodotto eccellente

[Employee of philipsglobal] Ho provato le testine grazie a Philips e sono ottime, molto funzionali, le ho subito consigliate ai parenti perché mi trovo molto bene ad usarle, sono comode e funzionano. Ottima pulizia della bocca e senza far male alle gengive.

Pro

Ottima pulizia orale

Contro

Difficile da installare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProResults HX6014/07 Testine standard per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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23/05/2023

Italia

Italia

Magnifici prodotti

Stupendi prodotti molto utili.bellissimi sono molto felice.mille grazie a voi

Pro

Fantastici

Contro

No

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ProResults HX6014/07 Testine standard per spazzolino sonico

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  1. Rimuove fino a 2 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale