Non dimenticare mai di sostituire le testine

Tutte le testine si usurano nel corso del tempo, pertanto ti consigliamo di tenerle d'occhio per accertarti che siano ancora in grado di garantire una pulizia ottimale. La nostra tecnologia BrushSync monitora il tempo di utilizzo della testina e la pressione esercitata. Il promemoria di sostituzione BrushSync sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano quando è arrivato il momento di sostituire la testina.