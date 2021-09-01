Altri articoli in confezione
- Impugnatura Sonicare serie 3100
- Testina ProResults (C1)
- Caricatore USB
- Custodia da viaggio
Termini di ricerca
Carrello
Al momento non ci sono articoli nel carrello.
HX3673/14
Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica.
La tecnologia sonica, combinata alla nostra azione di pulizia, offre una rimozione delicata della placca 3 volte superiore* a uno spazzolino manuale.Scopri tutti i vantaggi
Disponibile in:
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Spazzolino elettrico sonico + la custodia da viaggio
totale
recurring payment
Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale, per un'esperienza rinfrescante. In soli 2 minuti otterrai l'equivalente di due mesi di spazzolamento manuale.** 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e la rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.
Lo spazzolino elettrico Sonicare con tecnologia Sonicare avanzata è clinicamente testato per una rimozione della placca fino a 3 superiore* a uno spazzolino manuale. Rimuove la placca dai denti e lungo il bordo gengivale, proteggendo al contempo le gengive.
Il sensore di pressione integrato rileva automaticamente la pressione applicata, ti avvisa e riduce le vibrazioni dello spazzolino automaticamente per proteggere le gengive. Lo spazzolino emetterà un suono intermittente per ricordarti di ridurre la forza esercitata. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per migliorare la pulizia dei denti.
La funzione SmarTimer di 2 minuti e la funzione QuadPacer di 30 secondi ti guidano nello spazzolare i denti per il tempo consigliato, coprendo tutte le zone del cavo orale e assicurando una pulizia completa.
Tutte le testine si usurano nel corso del tempo, pertanto ti consigliamo di tenerle d'occhio per accertarti che siano ancora in grado di garantire una pulizia ottimale. La nostra tecnologia BrushSync monitora il tempo di utilizzo della testina e la pressione esercitata. Il promemoria di sostituzione BrushSync sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano quando è arrivato il momento di sostituire la testina.
Il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale, ma delicato, aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del tuo nuovo spazzolino.
La batteria dura fino a 14 giorni, così puoi evitare di caricarla per lunghi periodi.
La custodia da viaggio di alta qualità consente di conservare lo spazzolino in modo igienico, mentre il caricatore USB da viaggio compatto ti permetterà di averlo sempre pronto all’uso. Una singola ricarica completa garantisce due settimane di utilizzo regolare, mentre il caricatore sarà il tuo biglietto per viaggi più lunghi.
Assorbimento
Specifiche tecniche
Aspetto e rifiniture
Assistenza
Facilità d'uso
Accessori inclusi
Prestazioni di pulizia
Modalità
Tecnologia con sensore di movimento intelligente
Cerchi altri accessori? Mostra parti & accessori
You are about to visit a Philips global content pageContinue
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.