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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
HX3651/12
HX365LB
Disponibile in
Tecnologia sonica
QuadPacer e SmarTimer
Design ergonomico e compatto
14 giorni di durata della batteria
Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale, per un'esperienza rinfrescante. In soli 2 minuti otterrai l'equivalente di due mesi di spazzolamento manuale.** 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e la rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.
Lo spazzolino elettrico Sonicare con tecnologia Sonicare avanzata è clinicamente testato per una rimozione della placca fino a 3 superiore* a uno spazzolino manuale. Rimuove la placca dai denti e lungo il bordo gengivale, proteggendo al contempo le gengive.
Lo spazzolino Sonicare offre una pulizia accurata senza essere aggressivo su denti e gengive. Le vibrazioni soniche, delicate ma potenti, assicurano una pulizia eccezionale e allo stesso tempo delicata su denti e gengive.
4.6
su 5
35
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Giudiy
16/01/2026
Italia
Compratore verificato
Il prodotto e molto delicato sulle gengive
Meno rumoroso ed invasivo rispetto ad altre marche
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2100 Series HX3651/13 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2100 Series HX3651/13 Spazzolino elettrico sonico
Lupo dal Cielo
13/05/2025
Italia
Compratore verificato
Valido ed efficace
Il prodotto risulta valido e semplice da utilizzare. L'ho regalato a mio figlio (9 anni9 come primo spazzolino "da adulto". All'inizio era titubante perchè il sistema ad ultrasuoni è realmente efficace ma all'inizio può creare timore. Dopo però circa una settimana si è abituato ed ora lo utilizza quotidianamente senza problemi. Acquisto valido. Ho pensato di prenderne un secondo anche per me visto il funzionamento che reputo reale e non solo una finzione mediatica.
Pro
Efficace, semplice, pulisce realmnente meglio i denti
Contro
Costo rispetto ad altri ( ma meno efficaci )
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2100 Series HX3651/13 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2100 Series HX3651/13 Spazzolino elettrico sonico
the Duke
31/05/2024
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto
la batteria, una volta ricaricato correttamente, dura davvero più di un mese (usandolo almeno tre volte al giorno). lo spazzolino è molto comodo anche da impugnare! funziona benissimo, consigliato!
Pro
durata batteria e comodità di utilizzo
Contro
costo testine di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2100 Series HX3651/12 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2100 Series HX3651/12 Spazzolino elettrico sonico
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
rispetto a uno spazzolino manuale per denti e gengive più sani
I risultati individuali possono variare
Dati disponibili
sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità standard