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HX3651/11
Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica.
La tecnologia sonica, combinata alla nostra azione di pulizia, offre una rimozione delicata della placca 3 volte superiore* a uno spazzolino manuale.Scopri tutti i vantaggi
Disponibile in:
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Spazzolino elettrico sonico
totale
recurring payment
Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale, per un'esperienza rinfrescante. In soli 2 minuti otterrai l'equivalente di due mesi di spazzolamento manuale.** 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e la rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.
Lo spazzolino elettrico Sonicare con tecnologia Sonicare avanzata è clinicamente testato per una rimozione della placca fino a 3 superiore* a uno spazzolino manuale. Rimuove la placca dai denti e lungo il bordo gengivale, proteggendo al contempo le gengive.
Lo spazzolino Sonicare offre una pulizia accurata senza essere aggressivo su denti e gengive. Le vibrazioni soniche, delicate ma potenti, assicurano una pulizia eccezionale e allo stesso tempo delicata su denti e gengive.
La funzione SmarTimer di 2 minuti e la funzione QuadPacer di 30 secondi ti guidano nello spazzolare i denti per il tempo consigliato, coprendo tutte le zone del cavo orale e assicurando una pulizia completa.
Grazie al design compatto, leggero ed ergonomico, lo spazzolino è facile da impugnare e da utilizzare, in modo da ottenere una pulizia straordinaria senza sforzi.
La batteria dura fino a 14 giorni, così puoi evitare di caricarla per lunghi periodi.
Il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale, ma delicato, aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del tuo nuovo spazzolino.
Gli adattatori di alimentazione possono sembrare piccoli ma, complessivamente, la plastica in essi contenuta ha un impatto enorme sull'ambiente. Passando semplicemente al caricatore USB nei modelli Philips Sonicare serie 1000-4000, è possibile utilizzare fino a 189.210 kg di plastica in meno ogni anno. Impressionante, vero?
Assorbimento
Specifiche tecniche
Aspetto e rifiniture
Assistenza
Facilità d'uso
Accessori inclusi
Prestazioni di pulizia
Modalità
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