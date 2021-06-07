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    • Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica. Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica. Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica.

      Philips Sonicare 2100 Series Spazzolino elettrico sonico

      HX3651/11

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica.

      La tecnologia sonica, combinata alla nostra azione di pulizia, offre una rimozione delicata della placca 3 volte superiore* a uno spazzolino manuale.

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      2100 Series
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      2100 Series

      Spazzolino elettrico sonico

      totale

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      Addio spazzolino manuale. Benvenuta tecnologia sonica.

      Rimozione della placca fino a 3 volte superiore*

      • Tecnologia sonica
      • QuadPacer e SmarTimer
      • Design ergonomico e compatto
      • 14 giorni di durata della batteria
      La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata

      La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata

      Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale, per un'esperienza rinfrescante. In soli 2 minuti otterrai l'equivalente di due mesi di spazzolamento manuale.** 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e la rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.

      Rimozione della placca fino a 3 volte superiore rispetto a uno spazzolino manuale*

      Rimozione della placca fino a 3 volte superiore rispetto a uno spazzolino manuale*

      Lo spazzolino elettrico Sonicare con tecnologia Sonicare avanzata è clinicamente testato per una rimozione della placca fino a 3 superiore* a uno spazzolino manuale. Rimuove la placca dai denti e lungo il bordo gengivale, proteggendo al contempo le gengive.

      Sicuro e delicato

      Sicuro e delicato

      Lo spazzolino Sonicare offre una pulizia accurata senza essere aggressivo su denti e gengive. Le vibrazioni soniche, delicate ma potenti, assicurano una pulizia eccezionale e allo stesso tempo delicata su denti e gengive.

      Ottimizza la pulizia dei denti con SmarTimer e QuadPacer

      Ottimizza la pulizia dei denti con SmarTimer e QuadPacer

      La funzione SmarTimer di 2 minuti e la funzione QuadPacer di 30 secondi ti guidano nello spazzolare i denti per il tempo consigliato, coprendo tutte le zone del cavo orale e assicurando una pulizia completa.

      Grazie al design ergonomico, lo spazzolino è facile da impugnare e utilizzare

      Grazie al design ergonomico, lo spazzolino è facile da impugnare e utilizzare

      Grazie al design compatto, leggero ed ergonomico, lo spazzolino è facile da impugnare e da utilizzare, in modo da ottenere una pulizia straordinaria senza sforzi.

      Batteria a lunga durata di 14 giorni

      Batteria a lunga durata di 14 giorni

      La batteria dura fino a 14 giorni, così puoi evitare di caricarla per lunghi periodi.

      Easy-Start per semplificare il passaggio

      Easy-Start per semplificare il passaggio

      Il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale, ma delicato, aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del tuo nuovo spazzolino.

      Addio adattatore. Benevenuta USB.

      Addio adattatore. Benevenuta USB.

      Gli adattatori di alimentazione possono sembrare piccoli ma, complessivamente, la plastica in essi contenuta ha un impatto enorme sull'ambiente. Passando semplicemente al caricatore USB nei modelli Philips Sonicare serie 1000-4000, è possibile utilizzare fino a 189.210 kg di plastica in meno ogni anno. Impressionante, vero?

      Specifiche tecniche

      • Assorbimento

        Voltaggio
        DC5V

      • Specifiche tecniche

        Autonomia (da completamente carica a scarica)
        14 giorni*****
        Batteria
        Ricaricabile
        Tipo di batteria
        Agli ioni di litio
        Consumo energetico
        Standby senza display <0,5 W

      • Aspetto e rifiniture

        Colore
        Rosa confetto

      • Assistenza

        Garanzia
        Garanzia limitata di 2 anni

      • Facilità d'uso

        Sistema con testine
        Testine ad aggancio semplice
        Indicatore di stato della batteria
        La spia della batteria mostra lo stato di carica
        Manico
        Design ergonomico e compatto

      • Accessori inclusi

        Manico
        1 Serie 2100
        Testina per spazzolino
        1 C1 ProResults standard
        Caricabatterie
        1

      • Prestazioni di pulizia

        Prestazioni
        Rimuove fino a 3 volte più placca*
        Timer
        Quadpacer e SmarTimer
        Velocità
        Oltre 31.000 movimenti al minuto

      • Modalità

        Clean
        Per un'eccezionale pulizia quotidiana

      Badge-D2C

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      • rispetto a uno spazzolino manuale per denti e gengive più sani
      • I risultati individuali possono variare
      • * Dati disponibili
      • ****sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità standard

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

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