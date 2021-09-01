Una pulizia completa e senza sforzo

Per la massima copertura e una pulizia più accurata, utilizza il beccuccio Quad Stream per concentrare l'acqua in quattro ampi flussi tra i denti e lungo il bordo gengivale. La guida in gomma morbida è delicata sulle gengive e ogni beccuccio si aggancia e si sgancia con un semplice clic