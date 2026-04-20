Dag, 12 mei 2026 waterflosser gekocht. Philips Sonicare series 3000 Cordless. Ik keek naar vervangcanules daar die om de zes maand moeten vervangen worden en op de site van Philips staat dat die niet meer te verkrijgen zijn. Dat is toch van service, apparaten verkopen waarvan je de onderdelen niet meer kunt krijgen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het gebit. Bovendien zag ik de review die hier al stond en het telefoonnummer dat aan die persoon gegeven werd klopt niet want ik kreeg de melding dat het niet in gebruik is, ik kan jullie ook niet bereiken via Facebook of eender, dus dan toch maar via hier. Ik vind dit zeker niet kunnen en als mensen niet geholpen worden is dit eerder iets voor de economische inspectie. Ik kocht vaak Philips maar dat zal vrees ik de laatste keer geweest zijn als ik toch maar bedrogen uit kom.