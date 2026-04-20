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Fuori produzione

Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzleBeccuccio irrigatore orale

HX3062/00

1
| (3) Recensioni
Una pulizia completa e senza sforzo
Per la massima copertura e una pulizia più accurata, utilizza il beccuccio Quad Stream per concentrare l'acqua in quattro ampi flussi tra i denti e lungo il bordo gengivale. La guida in gomma morbida è delicata sulle gengive e ogni beccuccio si aggancia e si sgancia con un semplice clic
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Power Flosser 3000

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HX3826/33

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
DiamondClean 9000

HX991W

HX3886/41

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
DiamondClean 9000

HX991B

HX3886/43

Per la massima copertura e una pulizia ottimale

Una pulizia completa e senza sforzo

  • 2 beccucci

Beccuccio Quad Stream per la massima copertura

Beccuccio Quad Stream per la massima copertura

Per la massima copertura e una pulizia più accurata, utilizza il beccuccio Quad Stream per concentrare l'acqua in quattro ampi flussi tra i denti e lungo il bordo gengivale. La guida in gomma morbida è delicata sulle gengive e ogni beccuccio si aggancia e si sgancia con un semplice clic.

Ottieni sempre una pulizia efficace

Ottieni sempre una pulizia efficace

Per ottenere la pulizia più efficace, i beccucci Philips Sonicare devono essere sostituiti ogni sei mesi.

Fino al 180% più efficace per gengive più sane*1

Philips Power Flosser è fino al 180% più efficace rispetto al filo interdentale per una pulizia profonda tra i denti e gengive più sane.*1

Specifiche tecniche

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Recensioni

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1.0

su 5

3

Recensioni

5
4
3
2

20/04/2026

France

France

Obsolescence programmée !

Impossible de se procurer les canules des jets inter dentaires pour le Power Flosser 3000… or elles sont à remplacer tous les six mois ! « Ce produit n’est malheureusement plus disponible »… pour un article acheté il y a une semaine, vendu à 99,99€… c’est le scandale habituel de l’obsolescence programmée. Honte à Philips et à Darty qui commercialise cet appareil !

Questa revisione è stata effettuata per F3 Quad Stream nozzle HX3062/00 Canule de jet dentaire

Questa revisione è stata effettuata per F3 Quad Stream nozzle HX3062/00 Canule de jet dentaire

30/05/2026

España

España

Boquillas Powe Flosser HX3062/00

He comprado este producto apenas hace 15 días y al entrar en esta web para solicitar recambios de boquillas,, que debo cambiar cada 6 meses, YA NO ESTAN DISPONIBLES. Inaudito, inmoral e ilegal que PHILIPS se comporte de esta forma, voy a denunciarlo ante las autoridades de consumo y por supuesto dejaré de adquirir otros productos de esta marca, por fiable.

Questa revisione è stata effettuata per Boquilla Power Flosser HX3062/00 2 Boquillas del irrigador oral

Date of Use 2026-05-19

Questa revisione è stata effettuata per Boquilla Power Flosser HX3062/00 2 Boquillas del irrigador oral

Date of Use 2026-05-19

19/05/2026

België

België

Geen naservice van Sonicare series 3000 Cordless

Dag, 12 mei 2026 waterflosser gekocht. Philips Sonicare series 3000 Cordless. Ik keek naar vervangcanules daar die om de zes maand moeten vervangen worden en op de site van Philips staat dat die niet meer te verkrijgen zijn. Dat is toch van service, apparaten verkopen waarvan je de onderdelen niet meer kunt krijgen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het gebit. Bovendien zag ik de review die hier al stond en het telefoonnummer dat aan die persoon gegeven werd klopt niet want ik kreeg de melding dat het niet in gebruik is, ik kan jullie ook niet bereiken via Facebook of eender, dus dan toch maar via hier. Ik vind dit zeker niet kunnen en als mensen niet geholpen worden is dit eerder iets voor de economische inspectie. Ik kocht vaak Philips maar dat zal vrees ik de laatste keer geweest zijn als ik toch maar bedrogen uit kom.

Pro

Het toestel doet zijn werk, dus daar gaat het hem niet om.

Contro

Ik kan geen "" noodzakelijke canules "" voor de waterflosser Philips Sonicare series 3000 Cordless krijgen omdat ze niet mee geleverd worden. Ik kan dus moeilijk dit toestel aan anderen aan raden en na zes maand ben ik er dus ook niks mee mee.

Questa revisione è stata effettuata per F3 Quad Stream nozzle HX3062/00 Spuitkop voor monddouche

Date of Use 2026-05-14

Questa revisione è stata effettuata per F3 Quad Stream nozzle HX3062/00 Spuitkop voor monddouche

Date of Use 2026-05-14

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  1. 1 con modalità Clean, beccuccio Quad Stream, potenza 8. Ricerca effettuata da Philips.