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    • Una pulizia completa e senza sforzo Una pulizia completa e senza sforzo Una pulizia completa e senza sforzo

      Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle Beccuccio irrigatore orale

      HX3062/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Una pulizia completa e senza sforzo

      Per la massima copertura e una pulizia più accurata, utilizza il beccuccio Quad Stream per concentrare l'acqua in quattro ampi flussi tra i denti e lungo il bordo gengivale. La guida in gomma morbida è delicata sulle gengive e ogni beccuccio si aggancia e si sgancia con un semplice clic

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      Prezzo di vendita consigliato: € 29,99

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      F3 Quad Stream nozzle
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      F3 Quad Stream nozzle

      Beccuccio irrigatore orale

      totale

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      Una pulizia completa e senza sforzo

      Per la massima copertura e una pulizia ottimale

      • 2 beccucci
      Beccuccio Quad Stream per la massima copertura

      Beccuccio Quad Stream per la massima copertura

      Per la massima copertura e una pulizia più accurata, utilizza il beccuccio Quad Stream per concentrare l'acqua in quattro ampi flussi tra i denti e lungo il bordo gengivale. La guida in gomma morbida è delicata sulle gengive e ogni beccuccio si aggancia e si sgancia con un semplice clic.

      Ottieni sempre una pulizia efficace

      Ottieni sempre una pulizia efficace

      Per ottenere la pulizia più efficace, i beccucci Philips Sonicare devono essere sostituiti ogni sei mesi.

      Fino al 180% più efficace per gengive più sane*1

      Philips Power Flosser è fino al 180% più efficace rispetto al filo interdentale per una pulizia profonda tra i denti e gengive più sane.*1

      Specifiche tecniche

      • Compatibilità

        Compatibile con
        qualsiasi Philips Sonicare Power Flosser

      • Facilità d'uso

        Beccuccio
        Aggancio e sgancio semplice
        Sostituzione dei beccucci
        • Ogni 6 mesi
        • per una buona igiene

      • Accessori inclusi

        F3 Beccuccio Quad Stream
        2

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Beccuccio Quadstream

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      • 1 con modalità Clean, beccuccio Quad Stream, potenza 8. Ricerca effettuata da Philips.

      Etichetta ambientale

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