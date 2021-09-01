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- Beccuccio Quadstream
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HX3062/00
Una pulizia completa e senza sforzo
Per la massima copertura e una pulizia più accurata, utilizza il beccuccio Quad Stream per concentrare l'acqua in quattro ampi flussi tra i denti e lungo il bordo gengivale. La guida in gomma morbida è delicata sulle gengive e ogni beccuccio si aggancia e si sgancia con un semplice clicScopri tutti i vantaggi
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Beccuccio irrigatore orale
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Per la massima copertura e una pulizia più accurata, utilizza il beccuccio Quad Stream per concentrare l'acqua in quattro ampi flussi tra i denti e lungo il bordo gengivale. La guida in gomma morbida è delicata sulle gengive e ogni beccuccio si aggancia e si sgancia con un semplice clic.
Per ottenere la pulizia più efficace, i beccucci Philips Sonicare devono essere sostituiti ogni sei mesi.
Philips Power Flosser è fino al 180% più efficace rispetto al filo interdentale per una pulizia profonda tra i denti e gengive più sane.*1
Compatibilità
Facilità d'uso
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